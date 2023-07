Líder do campeonato, Botafogo enfrenta Bragantino para manter vantagem na ponta da tabela

Neste sábado (15), Botafogo e Bragantino se enfrentam, às 21h, no estádio Nilton Santos em jogo válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra, líder isolado do campeonato, chega com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, que nesse momento é o Flamengo com o mesmo número de pontos que o Grêmio. O time carioca chegou a incrível marca de 36 pontos dos 42 possíveis, igualando ao Corinthians de 2017. Além disso, chega para a partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos do Brasileirão.

O Massa Bruta também chega embalado para o jogo, a equipe de Bragança não perde há mais de um mês e chega com cinco jogos de invencibilidade, sendo três vitórias e dois empates. O Bragantino agora tenta algo que até agora ninguém conseguiu fazer no campeonato, vencer o líder dentro de sua casa.

Líder, boa fase e time completo

Mesmo já estando no Rio de Janeiro, Bruno Lage ainda não poderá comandar o time que ainda será dirigido pelo interino Cláudio Caçapa. O interino terá todas suas peças titulares a disposição. Grande parte do elenco titular não foi a campo na quarta-feira contra o Patronato, pela Sulamericana, entre eles Tchê Tchê, Tiquinho Soarez e Adryelson, porém voltam ao time para está partida de hoje.

A única dúvida que fica é de que Segovia pode ser titular ou se Junior Santos será mantido no time.

Provável Escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Luís Henrique e Tiquinho Soares

Caixinha com problemas

Mesmo com a equipe em boa fase, o técnico Pedro Caixinha continua com problemas. A extensa lista de desfalques no Bragantino continua causando grandes problemas para o português. Após o jogo contra o São Paulo, a lista ganhou mais dois novos novos nomes do time titular, Eduardo Santos e Jadsom. Dessa maneira, o Técnico deve ir para jogo com uma formação diferente da que vinha utilizando de um 3-4-3 para um 4-3-3. O lateral Aderlan deve entrar na vaga de Jadsom e o zagueiro Natan no lugar de Eduardo.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Sorriso, Vitinho e Eduardo Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Assistente 2: Michael Stanislau

VAR: Rafael Traci