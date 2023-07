Isadora valoriza título do Brasileiro Feminino A2 e destaca importância da mescla no Red Bull Bragantino

Na última segunda-feira (10), a meia Isadora viveu um momento de grande emoção ao se sagrar campeã do Brasileiro Feminino A2. Em sua primeira temporada no Red Bull Bragantino, a atleta valorizou o título conquistado e enfatizou a importância da mescla entre as jogadoras da equipe.

Contratada como reforço no início do ano, Isadora expressou sua felicidade pelo início positivo no clube e exaltou a conquista do troféu, ao mesmo tempo em que projetou os próximos desafios da temporada.

"Esse título é muito importante para mim e para a minha carreira. Estou extremamente feliz por isso. Espero conquistar muito mais aqui", ressaltou a jogadora.

Foto: Arquivo pessoal

Além de enaltecer a importância do título para o time, Isadora destacou o impacto que a conquista pode ter na equipe, demonstrando ambição e confiança para futuras competições, como o Paulistão.

"A conquista é importante para nós, pois mostra a todos que podemos ir além. Ainda temos uma sequência forte pela frente, e estamos determinadas a continuar buscando vitórias", complementou.

A meia Isadora é uma das atletas novas e recém-chegadas ao Red Bull Bragantino que foram integradas a jogadoras mais experientes. Ao avaliar sua primeira competição pelo clube, a jogadora ressaltou a importância dessa mescla de talentos e experiências dentro do elenco.

“Isso é bom para o elenco todo, todo mundo joga. Pra mim foi muito bom viver esses momentos e está sendo muito bom estar no Red Bull Bragantino. O trabalho aqui é muito bom. Sabemos que precisamos trabalhar muito pra jogar", concluiu Isadora.