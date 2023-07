Athletico vence Bahia em casa e entra no G-8 do Brasileirão

Na Ligga Arena, o Athletico venceu o Bahia por 2 a 0 na noite deste domingo (16). Com gols de Vitor Roque e Erick, o rubro-negro subiu para a 8ª posição. Já o tricolor de aço se manteve em 16º, na cola do Z-4.

*Primeiro tempo letal do Furacão

Apesar do início melhor do Bahia, que chegou a atingir 60% de posse de bola, quem abriu o placar foi o Athletico. Aos 26 minutos, Vitor Roque apareceu livre na área após cruzamento de Khellven e balançou a rede.

Aos 35, em mais uma assistência de Khellven, Erick subiu livre na área e ampliou a vantagem dos donos da casa. Assim, fechando a primeira etapa.

*Segundo tempo aberto, mas sem gols

A primeira oportunidade da segunda etapa veio somente aos 12 minutos, quando Vitor Bueno cabeceou, mas tirou demais do goleiro Marcos Felipe.

Aos 27, após roubo de bola de Fernandinho, Vitor Roque finalizou e tirou tinta da trave.

Após isso, o esquadrão de aço ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas não consegui balançar as redes.

*Próximos jogos

O Athlético volta à campo no próximo domingo (23) às 18h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco, em São Januário. Já o Bahia, recebe o Corinthians, na Arena Fonte Nova, no sábado (22) também às 18h30, pela mesma rodada.