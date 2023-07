Botafogo vence o RB Bragantino e encaminha "título" do primeiro turno

O Botafogo ganhou do RB Bragantino por 2 a 0, com gols de Eduardo e Di Plácido, neste sábado (15), no Estádio Nilton Santos, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo de grandes chances

O jogo começou bem quente e bastante agitado, com muitas oportunidades para ambas as equipes, mas as chances mais claras vieram para a equipe da casa.

Aos 19 minutos, o zagueiro Luan Patrick tenta afastar o perigo e quase manda contra a própria meta, encobrindo o goleiro Cleiton, mas a bola passou tirando tinta do travessão.

Aos 26 minutos, após cruzamento de Júnior Santos, a zaga do Braga afastou mal e sobrou para Eduardo que soltou o pé, mas a bola explodiu no travessão e quicou quase em cima da linha.

Aos 41 minutos, Tiquinho Soares chegou a balançar as redes, porém, dominou a bola com o braço e o gol foi anulado. Assim, fechando a primeira etapa sem gols.

Segunda etapa com domínio carioca

Logo antes do primeiro minuto da segunda etapa se completar, Bruninho foi lançado e ficou de frente com Lucas Perri, que fez uma bela defesa e manteve o 0 a 0 no placar.

Poucos minutos depois, Tchê Tchê cruzou a bola para trás, após um eror na saíde de Cleiton e do cabeceio de Natan, e dessa vez Eduardo não perdoou, fazendo 1 a 0 para a equipe da casa.

Aos 15 minutos, após corte errado da zaga do time paulista, mais uma vez com Natan, a bola sobrou para Di Plácido que soltou uma bomba e ampliou a vantagem.

No decorrer do jogo, o time da casa administrou a vantagem e conseguiu a vitória.

Como fica

O glorioso segue mais líder do que nunca, com 39 pontos, e vai dormir de sábado para domingo com uma vantagem de 13 pontos para o vice-líder Flamengo. Por sua vez, o Massa bruta se manteve em 6º lugar, com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado por Fortaleza e São Paulo.

Sequência

Na semana que vem, o Botafogo deixa o Brasileirão de lado e recebe na quarta-feira (19) o Patronato-ARG em casa, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul- Americana, após vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

No Campeonato Brasileiro, as equipes voltam a campo no domingo (23) às 16h. O Glorioso defende a liderança contra o Santos, no domingo na Vila Belmiro. Já o RB Bragantino recebe o Internacional, no Estádio Nabi Abi Chedid.