Cláudio Caçapa comenta sobre sua passagem como técnico interino: "Sentimento de dever cumprido"

Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Botafogo venceu o RB Bragantino por 2 a 0, com Eduardo abrindo o placar no ínicio da segunda etapa e Di Plácido fechou a conta no Estádio Nilton Santos.

Cláudio Caçapa rasgou elogios a Lúcio Flávio, no ínicio da coletiva.

“Quero falar desse profissional competente, íntegro, pois é tão difícil, tão raro nos dias de hoje a gente achar pessoas como ele. Um cara comprometido, um cara que ama o clube, que ama o que faz, ama seu trabalho, um cara dedicado, estudioso e que conhece do futebol.”

O comandante analisou o time adversário e a partida que o Botafogo fez, onde conseguiu marca os gols apenas no segundo tempo.

“É simples, o Bragantino nós já sabíamos que era uma equipe qualificada, com jogadores rápidos, de transição, um time que gosta de ficar com a bola. Impuseram pra nós uma dificuldade muito grande de encaixe de marcação. Hoje, o Bragantino foi melhor, mas nós fomos eficientes, letais.”

O técnico comentou sobre seu curto mas vitorioso período a frente do Glorioso.

“O sentimento é de dever cumprido. Graças a Deus cumpri bem, não cumpri sozinho, cumpri junto com todo mundo. Eu saio daqui hoje feliz da vida, um ótimo trabalho dos atletas também, e isso me traz paz e tranquilidade.”

Calendario

O Botafogo volta à campo na quarta-feira (19) para enfrentar o Patronato-ARG em casa, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Glorioso jogará em busca de sacramentar a classificação.