Sampaoli afirma que cansaço influenciou no desempenho do Flamengo contra Fluminense

O Flamengo não conseguiu encostar mais no líder Botafogo neste domingo (16) após empate no clássico diante do Fluminense, em duelo realizado no Maracanã, válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

No primeiro tempo, o rubro-negro conseguiu administrar mais o volume de jogo nos primeiros 20 minutos, mas a queda na qualidade técnica do confronto favoreceu mais o Fluminense. No segundo tempo, o Flamengo encontrou maiores dificuldades e não conseguiu furar o bloqueio defensivo adversário.

Com o empate, a equipe rubro-negra agora está com desvantagem de 12 pontos em relação ao líder Botafogo e viu sua situação na busca pelo título ficar mais complicada. Além disso, poderá deixar a vice-liderança do campeonato em caso de vitória do Palmeiras, diante do Internacional, no Beira-Rio.

Na entrevista coletiva, Jorge Sampaoli evitou comentar sobre as polêmicas de arbitragem na anulação dos dois gols da partida (um para cada lado) e focou principalmente no desempenho. O técnico apontou que o principal motivo pela queda no rendimento consistiu no cansaço. Por isso, aposta que a semana livre de partidas será fundamental para recuperar a forma física ideal da equipe.

Aspas de Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo

"Creio que a sequência elevou a competitividade. Vamos tomando decisões, viemos de eliminar times bons na Copa do Brasil, de alto desgaste psicológico." Toda a energia que o time colocou no primeiro tempo, sentimos no segundo tempo. Eles também tem mérito, é bom e joga bem, fomos superados por eles. Sobre a arbitragem, novamente, não gosto de falar. Não vou conseguir resolver isso, eu consigo mexer no time."

"Penso que o time teve uma sequência de muita exigência física. No segundo tempo, sentimos isso. Sobre os ajustes na pressão do campo do rival, eles estavam saindo dela. O time tentou reduzir espaços lá atrás. Coloquei o André para ter velocidade. Hoje o time competiu como se fosse uma final, por um momento pior, outro melhor. O Flamengo tem que aprender a sofrer, golpear quando tem o domínio. Estamos saindo da etapa confusa, o time está melhorando."

"A cultura do jogo, ter a possibilidade de aguentar, como foi no primeiro tempo, onde tivemos muita energia e precisão. O time vem de jogar em dois gramados sintéticos, jogamos com um time muito bom e cansados. Seguiremos tentando construir uma ideia de jogo que não permita construir sem a bola."

"Hoje buscamos muitas alternativas, mudamos no momento em que o Fluminense era melhor. Tentamos buscar gente que vem por dentro. Quando eles lançam o Lelê, era um incômodo para nós, por isso coloquei o Luiz Araújo, para diminuir a exposição do time. Decisões que temos que ter quando o time vive momento mais complicado."

"Creio que a sequência elevou a competitividade. Vamos tomando decisões, viemos de eliminar times bons na Copa do Brasil, de alto desgaste psicológico. Toda a energia que o time colocou no primeiro tempo, sentimos no segundo tempo. Eles também tem mérito, é bom e joga bem, fomos superados por eles. Sobre a arbitragem, novamente, não gosto de falar. Não vou conseguir resolver isso, eu consigo mexer no time."