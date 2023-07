Em tarde de gols anulados, Fluminense e Flamengo empatam no Brasileirão

Fluminense e Flamengo ficaram no empate sem gols no Maracanã pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com polêmicas e teve tarde de gols anulados para os dois lados e uma expulsão do lado rubro-negro.

O primeiro tempo teve melhor performance do Flamengo, enquanto o Fluminense foi quem dominou na segunda etapa. Os times até conseguiram balançar as redes no segundo tempo, mas os dois gols foram anulados por falta após checagem do VAR. Na reta final, Luiz Araújo ainda foi expulso.

Flamengo domina o primeiro tempo, mas partida não tem muitas emoções

O Rubro-Negro carioca começou em cima e forçou muitos erros de passe do Fluminense. Aos 10, em uma das pressões, o Flamengo roubou a bola com Everton Ribeiro, após erro de Felipe Melo. O camisa 7 deixou com Gerson, que puxou o contra-ataque e abriu com Gabigol. Ele bateu cruzado, rente à trave, mas mandou pra fora.

Após isso, o Flamengo conseguiu consagrar o goleiro Fábio ainda na primeira etapa. O goleiro foi soberano nas investidas rubro-negras. O Tricolor, por sua vez, chegou forte aos 37.

Marcelo puxou o contra-ataque, lançou para Cano, que tentou a devolução para o lateral. Marcelo furou, a bola explodiu em Filipe Luís e foi na direção do gol. Matheus Cunha fez a defesa em dois tempos.

Segundo tempo com polêmicas, gols anulados e expulsão

Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

A segunda etapa foi melhor para o Flu. Fernando Diniz sacou Martinelli e entrou com Lelê. Isso mudou o jogo. O Tricolor partiu pra cima e conseguiu abrir o placar aos 13.

André deu bote na entrada da área de defesa, a bola sobrou para Arias que atravessou o campo todo e chutou cruzado no cantinho de Matheus Cunha para abrir o placar. O gol, entretanto, foi anulado. O VAR chamou por uma falta no início da jogada em Everton Cebolinha.

Aos 38, Germán Cano chutou a bola na mão de Gerson e pediu pênalti. O juiz mandou seguir e a bola saiu em escanteio. Na cobrança, Nino subiu sozinho e cabeceou para o chão. Matheus Cunha fez um milagre para salvar em cima da linha com o pé.

O jogo estava perto do fim, mas ainda tinha tempo para mais polêmica. Aos 42, Gabigol abriu o placar para o Flamengo, mas o tento também foi anulado. O VAR também chamou por uma falta, desta vez de Pablo sobre Cano no meio de campo.

Por fim, já nos acréscimos, Luiz Araújo recebeu um drible de Marcelo e cometeu a falta. O juiz foi ao VAR para checar uma possível agressão e retornou mostrando o cartão vermelho ao atacante. Após isso, o Flu até tentou pressionar, mas a partida seguiu empatada sem gols.

Classificação e agenda

Com o resultado, o Flamengo somou apenas um ponto e chegou aos 27, se distanciando da liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro é o segundo e tem 12 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo. O Fluminense, por sua vez, perdeu a chance de assumir a vice-liderança e também a vaga no G-4. O Tricolor foi ultrapassado pelo São Paulo e agora soma 25 pontos.

Na próxima semana, o Rubro-Negro entra em campo no sábado (22), às 16h, no Maracanã, para encarar o América. O Flu entra em campo somente na segunda-feira (24), no Couto Pereira, onde encara o Coritiba, às 18h.