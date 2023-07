Depois de avançar na Copa do Brasil, São Paulo enfrenta Santos em seu melhor momento na temporada

Neste domingo (16), São Paulo e Santos se enfrentam, às 16h, no estádio do Morumbi em jogo válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Paulista vive seu melhor momento na temporada, chegou a cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate. Para completar a boa fase, no meio de semana eliminou o seu rival, Palmeiras, na Copa do Brasil com duas vitórias. Agora o São Paulo busca se recuperar na tabela para conseguir, ao menos, ficar próximo do G-4 da competição. A equipe se encontra em oitavo lugar com 22 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time da zona de classificação para a Libertadores.

O time da Baixada Santista quer espantar a má fase. Na última rodada, o Santos conseguiu sua primeira vitória depois de 12 jogos, em um jogo de sete gols, 4 a 3 dentro de sua casa. O time comandado por Paulo Turra agora tenta algo que nunca aconteceu nesta temporada, vencer um clássico. Até o momento são dois empates e três derrotas.

Em ótima fase

O técnico Dorival Júnior vem tendo problemas para escalar o time do São Paulo para jogo. A lista de desfalques continua com muitos jogadores e ainda ganhou mais um nome, Gabriel Neves fraturou duas costelas no jogo contra o Palmeiras e não deve atuar. Pablo Maia também não jogou no meio de semana (o jogador perdeu o pai na quarta-feira (12) ), mas ainda não voltou a treinar e não deve ir para o jogo.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Luan, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Para embalar

O Peixe também têm problemas para escalar o time. A equipe santista têm três desfalque, o goleiro Vladimir, o volante Rodrigo Fernández e o meia Luan Dias. Além dos jogadores, o técnico Paulo Turra também não pode comandar o time. Em sua estreia o novo comandante foi expulso e está suspenso para a partida.

A novidade na escalação deve ser Dodô. O lateral foi apresentado esta semana e está a disposição para da equipe técnica para jogo de hoje. Dodô fará sua reestreia pelo Santos, time que já teve ´passagem em 2018.

Provável escalação: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistente 1: Kleber Lucio Gil

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira