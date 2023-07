Dorival exalta grupo unido após goleada contra o Santos: "Todo mundo é importante"

Na tarde deste domingo (16), o São Paulo goleou seu rival Santos, pelo Campeonato Brasileiro, por um placar de 4 a 1, no Estádio do Morumbi. Os gols do duelo foram marcados por: Calleri (2X), David, Pato e Marcos Leonardo fez o de honra do Peixão. Com esta vitória, o Tricolor Paulista disputa as vagas da part de cima da tabela, entrando no G4, já o Santos continua na crise, e se encontra perto da zona de rebaixamento do torneio.

Resumo da Partida

Jonathan Calleri abriu o placar da partida, de pênalti, ainda na metade da primeira etapa, e nos acréscimos, fez o segundo de cabeça, e trouxe ainda mais tranquilidade aos donos da casa. No segundo tempo, o treinador Dorival Jr efetuou algumas alterações na equipe, entre elas, o atacante David, e o xodó da torcida, Alexandre Pato, que vinha a fazer sua primeira partida no Morumbi, desde que foi anunciado pelo clube para realizar sua terceira passagem. E como vêm sendo rotineiro, as alterações surgiram efeito, e muito.

Chegando aos minutos finais do duelo, Nestor, que também entrou durante o confronto, fez a jogada e colocou David na cara do goleiro, o atacante deslocou o João Paulo e fez o terceiro, e ainda antes dos acréscimos, Alexandre Pato fez uma boa jogada com os atacantes tricolores, e recebeu na entrada da área pela direita, e com muita calma e técnica, o 4 a 0 foi colocado no placar, neste momento os Santistas já estavam desolados, sem muita força de reação, mas como forma de redenção, Em um dos últimos lances do duelo, David Washington sofreu penalidade, e Marcos Leonardo converteu, fazendo o gol de honra do Peixão.

Grupo Unido

Foto: Divulgação/São Paulo

Após a grandíssima atuação do São Paulo, o treinador, que cai cada vez mais nas graças da torcida, Dorival Jr falou sobre a união que o grupo está adquirindo, deixando claro a importância dos reservas que entram apenas no segundo tempo.

"Eles estão entendendo que todo mundo é importante. Semana passada precisávamos de um marcador, e quando entraram melhoraram o time, que foi o caso do Luan e do Méndez. Hoje (contra o Santos), o entendimento foi outro, e os cinco que entraram, entraram interessados."

"Os jogadores não estão se importando de estar no banco, e quando entram sabem que mudam o comportamento. Partem para cima, são agressivos, fazem a diferença. David entrou no meio de semana e fez gol em jogo importante, hoje de novo. Todo mundo que tem entrado entra no limite, porque eles sabem que é uma oportunidade única de fazer diferente. Tinham jogadores dentro do elenco que estavam esquecidos, e agora estão confiantes."

Abrir mão dos outros Campeonatos ?

O comandante também comentou a respeito de eu planejamento para seguir vivo nas demais competições, que não sejam a Copa do Brasil, que o tricolor irá encarar o seu arqui-rival Corinthians, na semi-final.

"Acho que nesse momento não podemos ter essa preocupação. Vamos brigando pelos pontos, não vamos abrir mão de nenhuma em momento nenhum. Vamos tentar fazer o máximo sempre. Se ganharmos ou perdermos posição, e a equipe fizer o que a gente pede, ficarei feliz. A gente pode ter uma arrancada que pode ser decisivo."

Sensação Única

Foto: Divulgação/São Paulo

E por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o atacante Alexandre Pato falou um pouco do sentimento de poder voltar a marcar com a camisa do São Paulo, e também sobre seu período difícil de recuperação de uma lesão séria no joelho.

"Agradecer a Deus. Foi uma corrida muito longa. Isso é um pedacinho do começo. Agradecer ao carinho da torcida e as palavras do Calleri, é um ídolo do clube. Espero que seja o começo de muitas coisas boas. Agradecer ao apoio da minha família também."

"Desde a saída falei que faria um gol e colocaria a cabeça do mascote. A torcida é incrível, faz com que eu possa me motivar cada vez mais e dar o meu melhor. São 60 mil pessoas no Morumbi, dentro de campo é incrível."

Grande Jogo

Foto: Divulgação/São Paulo

O Argentino Jonathan Calleri, autor de dois gols no confronto, falou um pouca da grande atuação da equipe no clássico

"Eu acho que hoje fizemos um dos melhores jogos da temporada. Baita primeiro tempo. Estamos com vontade de ganhar. Tomara que este seja o ano que o São Paulo possa ressurgir. Vamos conseguir coisas importantes."

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados no próximo sábado (22), em que terá de enfrentar a equipe do Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30. O confronto é válido pela décima sexta rodada do Brasileirão 2023. No qual o Tricolor Paulista se encontra na quarta posição, já o Cuiabá, na décima terceira.