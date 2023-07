Mirassol e Ceará empatam em 1 a 1 pela Série B

Na tarde deste sábado (16), Mirassol e Ceará empataram em 1 a 1 no Estádio José Maria de Campos, no Interior Paulista, pela 17ª rodada da Série B. Erick, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, mas Chico Kim deixou tudo igual.

Primeiro tempo com gols

Aos 9 minutos, Guilherme Biro teve a primeira chance do jogo para a equipe da casa, mas cabeceou nas mãos do goleiro Bruno, do Ceará. Aos 14 minutos, Gabriel finalizou no canto, mas Bruno foi buscar.

Aos 27, Hygor respondeu para os visitantes, finalizando de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. Aos 41, Guilherme Biro cometeu pênalti em Warley. Erick foi para bola, e abriu o placar para o Vozão. Aos 51, já nos acréscimos, Chico Kim aproveitou a sobra no escanteio, e empata a partida antes do intervalo.

Segunda etapa de pouco movimento

Somente aos 22 da segunda etapa houve um lance de perigo. Cedric finalizou de fora da área e levou perigo ao gol de Bruno. Aos 30, Zé Roberto também levou perigo ao gol alvinegro, mas também não balançou as redes.

Dessa forma, sem muita criatividade das equipes, o jogo acabou empatado.

Classificação

Com o resultado, o Mirassol se manteve na 6ª liderança, com 27 pontos. Já o Ceará, caiu para o 10º lugar, com 25 pontos.

Próximos Jogos

Ambos os times voltam a campo na próxima quarta-feira (19). O Mirassol vai até Goiânia encarar o Atlético-GO às 19h. Já o Ceará recebe o líder Vila Nova, em casa, às 21h30.