Inter e Palmeiras não saem do zero no Beira-Rio e mantém posições no Brasileirão

Na noite do último domingo (16) o Internacional recebeu o Palmeiras no Beira-Rio, valendo pelo Campeonato Brasileiro, em sua 15ª rodada. Os dois times vem em momentos turbulentos, mas não conseguiram abrir o placar, com a partida acabando empatada.

Valencia estreia em casa e cada time domina um tempo

Aos 16 minutos a primeira chance de perigo foi criada, quando Wanderson recebeu a bola na esquerda, levou pro meio e chutou colocado, mas nas mãos de Weverton. A resposta do Palmeiras veio três minutos depois, com Artur recebendo o passe na direita, deixando para Menino, que chegou batendo forte e John espalmou no canto esquerdo, com o rebote sobrando para Veiga, mas ele bateu e isolou a bola na pequena área.

Com 32 minutos, no cruzamento na área, Vitão apareceu sozinho para cabecear forte e ver Weverton espalmar para longe. 12 minutos depois Menino recebeu o passe na direita, passou pelo defensor e achou Artur na área, mas ele bateu por cima do gol.

No segundo tempo o Palmeiras voltou melhor, dominando a partida e passando a criar chances, quando, aos 13 minutos, Veiga tentou o passe por cima e a defesa errou, com a bola sobrando para Menino dentro da área, com a bola alta, mas ele desviou no alto e John espalmou, salvando o Inter.

Aos 32 minutos o Palmeiras chegava mais uma vez, quando Artur cruzou a bola na área e Murilo cabeceou forte, mas o goleiro estava lá para defender e a defesa tirar a bola para escanteio. Por fim, aos 44 minutos, no cruzamento feito da direita por Artur, Jhon Jhon conseguiu o chute no canto direito, mas John ficou com a bola em cima da linha.

Próximos jogos e classificação

O Internacional volta a campo no domingo (23), às 16h, quando visita o Bragantino. O Palmeiras joga no sábado (22), às 16h, quando recebe o Fortaleza.

Com o resultado o Palmeiras segue na sexta posição, com 25 pontos, empatado com São Paulo e Fluminense. O Internacional fica na 11ª posição, com 22 pontos, empatado com o Cruzeiro.