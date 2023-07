Abel Ferreira fala sobre sequência ruim e parabeniza São Paulo por classificação: "Eles foram melhores e pronto"

O Palmeiras empatou, na tarde deste domingo (16), em 0 a 0 diante do Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre. Com o resultado, o Verdão chegou a marca negativa de apenas uma vitória nos últimos oito jogos. A equipe não vence no Brasileirão há cinco rodadas.

Após o empate, o técnico Abel Ferreira voltou a falar com a imprensa. O treinador não concedia entrevistas coletivas desde a vitória por 4 a 0 diante do Bolívar, pela Copa Libertadores, no fim de junho.

Em coletiva, o treinador português comentou sobre a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil e sobre o momento turbulento em que o clube se encontra: "Depois de perder contra o São Paulo, só não fui para a coletiva de imprensa porque o Anderson Barros não deixou ir. Eu ia fazer simples: dar parabéns. Tem um dos três melhores treinadores brasileiros. Dorival, Renato Gaúcho e o treinador interino da Seleção e do Fluminense", afirmou.

"A mim não custa nada e eu fico danado... Querem arranjar desculpas onde não existem. É muito fácil, é dar parabéns para o São Paulo. São Paulo, nesses últimos dois jogos foram melhores. Não sei quantos títulos ganharam nos últimos anos, não sei. Mas nessa eliminatória eles foram melhores e pronto", completou Abel.

O comandante também foi direto ao responder sobre seu futuro no Palmeiras:

"Quando eu sentir que dentro não estamos alinhado, faço o que meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima (proposta), dobro ou metade, vou embora. Se continuo aqui é porque acredito no que estou a fazer. No dia que não acreditar, serei o primeiro a dizer", comentou.

O português também fez críticas a CBF e comentou em desvantagem contra o Tricolor na Copa do Brasil:

"Já dei aqui declarações fortes e não vou tirar uma vírgula. Quando você vê o máximo organismo, a CBF, se dar ao luxo de fazer um comunicado só para a comissão do Palmeiras quando outros treinadores o fizeram, brasileiros. Dedicar um texto só para a comissão do Palmeiras me faz pensar profundamente o que eu quero para mim", disse.

"Não sou eu que levo os jogadores ao extremo, é o calendário. Jogamos com o Athletico, tivemos dois dias e jogamos contra o São Paulo. Por que o jogo da volta não foi na quarta-feira e foi na quinta? São Paulo deveria ter direito a dois dias e teve a três. Não é igual."

Abel ainda comentou sobre a sequência ruim do Palmeiras nos últimos jogos: "Ainda hoje o número um do tênis perdeu, todos perdem. Não é só o Palmeiras, o treinador do Palmeiras. Graças a Deus, em um ano e meio, fomos a equipe que mais ganhou de longe. Chegou nossa vez de perder e vamos perder mais vezes, seguramente", finalizou o comandante.

Com Abel firme e seguro no cargo por tudo que conquistou e vem fazendo a frente da equipe, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (22), diante do Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.