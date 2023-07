Copa do Brasil tem seus mandos de campos definidos para as semifinais

Em sorteio realizado nesta tarde, na sede da CBF, foram definidos os mandos de campos das semifianis da Copa do Brasil 2023. São Paulo x Corinthians e Flamengo x Grêmio serão os confrontos que decidirão os dois finalistas do torneio.

Os jogos de ida tem como data referência o dia 26 de julho, enquanto a volta ocorrerá na terceira semana do mês de agosto, com data de referência no dia 16. São-paulinos e cariocas decidirão a vaga em casa.

JOGOS DE IDA

Corinthians x São Paulo - Neo Química Arena (SP)

Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio (POA)

JOGOS DA VOLTA

São Paulo x Corinthians - Morumbi (SP)

Flamengo x Grêmio - Maracanã (RJ)

PREMIAÇÃO

A classificação para as semifinais fase rendeu R$9 milhões para cada clube. Quem avançar vai receber premiação referente ao resultado da decisão. O vice receberá R$30 milhões, enquanto o campeão vai receber R$70 milhões. Caso o Grêmio seja campeão, a premiação será de R$90 milhões, por ser um time proveniente da primeira fase do torneio. As outras equipes entraram na terceira fase da competição por participarem de copas internacionais na temporada.