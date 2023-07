Botafogo-SP vence e impede liderança temporária do Criciúma na Série B do Brasileirão

O Botafogo-SP conseguiu uma grande vitória nesta segunda (17) pela abertura da 18ª rodada da Série B. A equipe paulista derrotou o vice-líder Criciúma por 1 a 0 em casa, com gol de Osman.

Equilibrado, o jogo teve muitas emoções. No total, foram 22 finalizações, sendo 13 para o time da casa e nove para os visitantes. Os paulistas, porém, foram mais precisos, com cinco chutes acertando o gol, enquanto os catarinense atingiram o alvo apenas uma vez.

A superioridade do Fogão de Ribeirão Preto, ainda assim, começou mais intensamente no segundo tempo. E devido a um jogador adversário. Aos 23' da etapa complementar, Fabinho foi expulso e deixou os mandantes em vantagem numérica.

O atacante do Criciúma entrou forte demais em dividida com Lucas Dias, acabou chutando o atleta do Botafogo por baixo e levou o cartão amarelo. O segundo amarelo, e o consequente vermelho, veio em seguida após se envolver em uma confusão com Márcio Silva e outros jogadores da equipe da casa.

Com um homem a mais, o Fogão não demorou para inaugurar o placar. Aos 31', Osman subiu mais que a defesa após cobrança de escanteio da esquerda e cabeceou para o chão. A bola bateu no gramado, subiu e encobriu o goleiro, tocando no travessão e entrando devagar.

Um pouco antes do tento, aos 25', Patrick Brei soltou uma bomba de fora. O goleiro Gustavo do Criciúma voou no meio do gol para desviar com a ponta dos dedos e a bola explodiu no poste de cima, em aquele que poderia ter sido o primeiro gol da partida.

Osman acabou sendo o único artilheiro, em lance que levou amarelo por tirar a camisa na comemoração. Porém, isso já foi o suficiente para garantir a vitória do Botafogo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Pantera subiu até a sétima posição na tabela, com 27 pontos. Os catarinenses, empatados em 34 com o Vila Nova, perdem a chance de assumir a ponta.

Na próxima rodada, a equipe paulista enfrentará o Londrina fora de casa e o Criciúma irá encarar o Novorizontino em seus domínios.