Internacional anuncia demissão de Mano Menezes

Mano Menezes não é mais técnico do Internacional. O clube Colorado anunciou a saída do treinador na noite desta segunda-feira (17). A última partida à frente do Inter foi o empate sem gols contra o Palmeiras pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado oficial, o Inter não revelou se a decisão havia partido do treinador ou do clube, mas Mano se pronunciou nas redes sociais e deixou claro que foi demitido, mas agradeceu ao clube pelo tempo que esteve à frente da equipe. O auxiliar Sidnei Lobo também deixou o cargo.

Mano deixa o Internacional após um trabalho de mais de um ano. O Colorado é o atual 11º colocado no Brasileirão, com 22 pontos conquistados. Na Libertadores, a equipe vai enfrentar o River Plate na fase de oitavas de final.

O mais cotado para assumir o comando do time gaúcho é Eduardo Coudet, que já comandou a equipe no Brasileirão de 2020.

Confira o comunicado do Internacional

O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.

Mano Menezes se pronuncia nas redes sociais

Após o comunicado oficial do Inter, Mano Menezes utilizou as redes sociais para se pronunciar. O técnico postou um stories no Instagram com o seguinte texto:

Quero confirmar aqui a decisão do Sport Club Internacional pelo desligamento da nossa equipe técnica. Foram 15 meses de trabalho, onde me empenhei ao máximo para conseguir ter os resultados e ultrapassar as dificuldades pelas quais o clube atravessa.

Agradeço aos jogadores, aos funcionários e a diretoria pela relação de confiança e de transparênica. Aos torcedores do Internacional e a todos que trabalham pelo clube, fica aqui o meu muito obrigado e desejo de boa sorte em sua jornada!