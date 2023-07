Gustavo Gómez pode deixar o Palmeiras rumo à Arábia Saudita

O Palmeiras segue recebendo sondagens por seus principais atletas. O nome da vez é Gustavo Gómez, capitão da equipe comandada por Abel Ferreira. O zagueiro paraguaio foi especulado como possível alvo do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O time de Cristiano Ronaldo teria o jogador de 30 anos como prioridade para reforçar o sistema defensivo. A contratação seria um pedido de Luís Castro, que recentemente deixou o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, rumo ao mundo árabe.

Em entrevista a rádio Monumental, do Paraguai, Gloria Portillo, mãe de Gustavo Gómez, afirmou que o paraguaio pode deixar o alviverde. Ainda segundo a mesma, a saída do jogador vai contra sua vontade pela distância entre a família e o Oriente Médio:

"Se dependesse de mim, eu não quero que ele vá. Mas ele me disse que todo jogador sempre espera por esses momentos. Aqui em São Paulo, ele está bem perto de mim, mas ele vai definir o seu futuro", disse Gloria em entrevista a rádio renomada no Paraguai.

Em entrevista coletiva após o empate sem gols diante do Internacional, no Beira Rio, o técnico Abel Ferreira admitiu que o clube recebeu sondagens por atletas e pela própria comissão técnica, mas foi firme e direto ao 'vetar' a negociação de titulares:

"Neste mercado que abriu não só o treinador, tive ofertas para ganhar o dobro do que ganho aqui para onde foram patrícios meus. É normal que meus jogadores tenham sido e foram para sair, mas não podemos. Não foi um, foram vários. E isso mexe com a cabeça dos jogadores. O Palmeiras não só ganhou títulos, como recuperou um clube financeiramente".

Caso Gómez opte por deixar o Verdão, ele será o terceiro atleta a deixar o clube rumo ao mundo árabe nesta janela. Neste período, Giovani foi para o Al-Sadd, da Arábia Saudita, enquanto Bruno Tabata foi emprestado ao Qatar SC.

Com contrato do capitão renovado no início do ano, o Palmeiras nega a negociação. O clube, que não tem intenção de vender o zagueiro, afirmou não ter recebido oferta oficial ou participado de qualquer reunião com o Al-Nassr em relação ao tema. Há pouco mais de um mês, a presidente Leila Pereira prometeu não vender titulares pelo menos até o final da temporada:

"Em hipótese nenhuma vou prejudicar nossa performance esportiva para aumentar receitas do Palmeiras. A gente tem outros meios de se conseguir. Nosso objetivo principal é conquista de títulos e só se consegue isso com elenco forte. Não farei nenhuma venda que atrapalhe nossa performance esportiva", disse Leila.

Foto: DIvulgação/Palmeiras

Recentemente, Gómez foi homenageado pela marca de 250 partidas pelo clube. Atuando pelo Verdão, o Capitão já completou 256 jogos, com 32 gols marcados e cinco assistências. O defensor já venceu o Brasileirão (2018 e 2022), a Libertadores (2021 e 2021), Paulistão (2020, 2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2022) e a Supercopa do Brasil (2023). O zagueiro tem vínculo com o clube até 2026 e já chegou a afirmar que seu futuro era no alviverde.