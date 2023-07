Rodrygo expressa preocupação com protestos da torcida do Santos: "A gente acaba perdendo o encanto pelo Brasil"

Na noite da última segunda-feira (17), em entrevista concedida ao programa "Boleiragem", do SporTV, o jovem atacante do Real Madrid, Rodrygo, expressou seu lamento em relação aos recentes protestos e episódios de violência envolvendo a torcida do Santos, clube onde foi criado. O jogador, que atualmente brilha nos gramados europeus, pediu uma mudança de postura por parte dos torcedores, enfatizando que situações como essas acabam prejudicando a paixão pelo futebol brasileiro.

"Não acontece só no Santos, está acontecendo em muitos lugares. A gente acaba perdendo um pouco o encanto pelo Brasil. Crescemos e vivemos em outro país... Você tem o pensamento de voltar para o Brasil um dia, você vê isso e já começa a pensar e ver com outros olhos. É muito triste, mas vamos torcer que melhore", desabafou o atacante.

Apesar de estar distante, Rodrygo continua acompanhando de perto o clube que o revelou para o futebol em 2017. Ele reconhece que a situação não é das melhores no Santos, mas acredita que o time vai conseguir se reerguer.

"Eu vejo todos os jogos. Ultimamente estou sofrendo um pouquinho, mas estou sempre na torcida. Tem alguns que são mais difíceis, que são duas ou três da manhã e já estou dormindo, mas aí acompanho no outro dia. Tento não tocar no assunto (momento da equipe) porque é meio delicado, mas estou sempre torcendo", completou Rodrygo.