Goiás e Atlético-MG empatam em jogo marcado pelo baixo nível técnico no Brasileirão

No encerramento da 15ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (17), Goiás e Atlético-MG empataram sem gols na Serrinha, em Goiânia.

As duas equipes tiveram uma exibição muito negativa com muitos passes errados durante todo o jogo e falta de capricho nas definições dos poucos lances ofensivos construídos.

No segundo tempo, o Atlético-MG tentou ocupar mais o campo ofensivo apostando tudo em Hulk, mas não conseguiu abrir o placar e ainda teve Guilherme Arana expulso nos acréscimos.

Com o empate, o Atlético-MG foi a 21 pontos, em 12º lugar na tabela do Brasileirão. Do outro lado, o Goiás foi a 12 pontos, em 17º lugar, ainda dentro do Z-4.

Goiás esteve um pouco mais perto do gol no primeiro tempo

As duas equipes fizeram um primeiro tempo pouco movimentado na Serrinha com muito esforço de ambas equipes. Os goleiro do Atlético foi exigido apenas nos primeiros minutos, pois as equipes não conseguiram precisão melhor nos passes no terço final do campo. O Atlético-MG deixou o campo com apenas uma finalização no alvo.

A melhor chance do primeiro tempo ocorreu com apenas 7 minutos. Em cruzamento de Vinícius, João Magno testou firme dentro da grande área com liberdade, mas Everson fez excelente defesa e evitou o gol do Goiás.

Em outra boa trama goiana aos 12', Morelli acionou Oyama pelo meio que abriu na medida para Maguinho bater de primeira, levando perigo. Depois, o jogo caiu tecnicamente no primeiro tempo com muitas faltas e disputas no meio-campo.

A única oportunidade de gol do Atlético-MG no primeiro tempo ocorreu já nos acréscimos, quando Hulk abriu pela direita e levantou a cabeça para cruzar direto nas mãos de Tadeu, em uma defesa tranquila.

Atlético-MG apostou suas fichas em Hulk para buscar a vitória

Logo no início do segundo tempo, tivemos indícios de que a situação seria diferente quando Hulk cobrou falta perigo com bola rasteira, saindo pela linha de fundo, assustando o torcedor goiano na Serrinha.

Aos 18', o artilheiro do Galo levou perigo novamente ao cobrar tiro de canto fechado, fazendo a zaga adversária afastar de modo assustado com um bate-rebate. O Atlético-MG finalizou mais no início do segundo tempo, mas o restante do segundo tempo foi complicado para as duas equipes.

Goiás e Atlético-MG erraram diversos passes também na etapa complementar. Mesmo com espaços muito abertos em contra-ataques devido às falhas nas transições defensivas, as duas equipes não conseguiram aproveitar essas oportunidades pela falta de qualidade técnica nos ataques.

Apenas aos 40', o Goiás teve sua primeira chance real de gol no segundo tempo. Diego recebeu aberto pela esquerda, cortou para o meio e deixou para Morelli finalizar, em chute por cima do gol.

Quando a situação da equipe comandada por Felipão já estava complicada, tudo piorou nos acréscimos. Aos 46', antes de uma cobrança de falta, Maguinho caiu na área com as mãos no rosto. O VAR chamou e o árbitro Raphael Claus expulsou Guilherme Arana por agressão com bola parada, no último lance de impacto da partida.

Sequência

O Goiás volta a campo neste domingo (23), às 16h pelo horário de Brasília, em duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão. No sábado (22), o próximo desafio do Atlético-MG será contra o Grêmio, a partir das 21h, na Arena, em Porto Alegre.