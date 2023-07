Com brilho dos goleiros, Ponte Preta e Juventude ficam no empate em 0 a 0 pela Série B

A Ponte Preta empatou com o Juventude por 0 a 0, nesta terça-feira (18), no Estádio Moisés Lucarelli, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

O Juventude entrou ligado e teve a primeira oportunidade clara no jogo, com Jádson em uma finalização forte de fora da área, passando próximo da meta. Os meias do time visitante estavam inspirados, Nenê conseguiu encontrar um chute perigoso de longa distância, após bom passe de Jádson e a bola passou perto da trave do adversário.

A Macaca conseguiu levar perigo aos visitantes e Tales com uma finalização de pé esquerdo no cantinho, fez o goleiro se esticar todo para fazer a defesa. Jádson novamente finalizou de longa distância e fez Caique voar para salvar a meta. Em seguida, Zé Marcos cabeceou dentro da área, após cruzamento de Nenê e quase abriu o placar.

Os gaúchos estavam fortes na partida e nos acréscimos, o atacante Rodrigo Rodrigues, converteu um bom chute, mas parou mais uma vez no paredão do time paulista. Assim indo para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

O Papada continuou no ataque e sem se intimidar, Nenê acertou no ângulo esquerdo, mas Caique estava inspirado e não deixou passar. Os paulistas estavam sufocados, mas acharam um caminho ao lado ofensivo e Tales finalizou na entrada da área, fazendo Thiago Couto sujar o uniforme para fazer a defesa.

O time da casa começou a gostar do jogo e em mais uma forte chegada, Maílton chutou de longe, obrigando o arqueiro a fazer outra boa defesa. Já no final do jogo, Élvis conseguiu encontrar mais uma bela finalização, que parou em Thiago, alcançando a bola que ia em direção o ângulo esquerdo. Encerrando a partida sem nenhum gol e cm cada equipe recebendo um ponto na tabela.

Situação na tabela

A Ponte Preta subiu para 12º colocado na tabela com o empate, já o Juventude alcançou a 6ª posição, ficando próximo do G-4 que dá o acesso para a primeira divisão do brasileirão na próxima temporada.

Próximos confrontos

Já nessa sexta (21), a Ponte Preta vai até Maceió enfrentar o CRB, na 19ª rodada, enquanto o Juventude recebe o Ceará em casa, no domingo (23).