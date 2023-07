Canadá e Nigéria se enfrentam na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina

Na noite desta quinta (20), em duelo válido pela 1ª rodada da Copa do Mundo Feminina do grupo B, o Canadá encara a Nigéria no Estádio Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, às 23h30 (horário de Brasília). Na batalha que é essencial para dar início a busca do título mundial.

As Canadenses vem de uma derrota para França em um amistoso ocorrido em Abril, com vitória Francesa por 2 a 1. Já as Nigerianas vem de um triunfo em um amistoso que também ocorreu em abril, vencendo a Nova Zelândia, por 3 a 0.

Em busca de um bom desempenho para levantar a taça pela primeira vez, o Canadá chegou no máximo a uma semifinal de Copa, em que caiu para Suécia. Mas são as atuais campeãs das Olimpíadas, que ocorreu em Tóquio, conquistando a medalha de ouro. A seleção da Nigéria também tenta vencer pela primeira vez a competição, em que já chegou até as quartas de final.

A seleção da América do Norte tem como destaque no elenco a Ashley Lawrence (PSG-FRA) e Jessie Fleming (Chelsea-ING) que podem fazer a diferença dentro de campo. Já a seleção Africana, tem uma peça fundamental no elenco que é a centroavante Asisat Oshoala (Barcelona-ESP).

As Canadenses chegam como favoritas, após bela campanha nas Olimpíadas e com a atacante experiente de 40 anos, Christine Sinclair, que vai para sua 6ª participação na competição mundial e que é a maior artilheira da Copa do Mundo, entre masculina e feminina, com 190 gols.

As Nigerianas chegam para essa estreia, após um desempenho não muito bom na Copa das Nações Africanas feminina, em que terminaram em 4ª lugar.

Prováveis escalações

Canadá

Kailen Sheridan; Jayde Riviere, Kadeisha Buchanan, Vanessa Gilles, Allysha Chapman; Jessie Fleming, Julia Grosso; Ashley Lawrence, Christine Sinclair, Nichelle Prince; Jordyn Huitema.

Técnica: Bev Priestman.

Nigéria

Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Onome Ebi, Ashleigh Plumptre; Christy Ucheibe, Halimatu Ayinde, Jennifer Onyi Echegini; Rasheedat Ajibade, Asisat Oshoala, Francisca Ordega.

Técnico: Randy Waldrum.