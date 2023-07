Estados Unidos e Vietnã se enfrentam pela primeira vez na Copa do Mundo Feminina

Na noite desta sexta (21), em duelo válido pela 1ª rodada da Copa do Mundo Feminina do grupo E, os Estados Unidos encara o Vietnã no Estádio Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, às 22h (horário de Brasília). Na batalha que é essencial para dar início a busca do título mundial entre as duas seleções.

A seleção Norte Americana vem de uma vitória para País de Gales em um amistoso ocorrido em Julho, por 2 a 0. Já a seleção Asiática vem de uma derrota por goleada em um amistoso que também ocorreu em Julho, perdendo para Espanha, por 9 a 0.

A seleção tetracampeã, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos que disputou, mas a seleção estreante venceu apenas um dos seus 5 jogos anteriores, chegando para o torneio com um gosto amargo.

Em busca de um bom desempenho para levantar a taça pela quarta vez, os Estados Unidos é o maior campeão dessa competição, vencendo as duas últimas edições. A seleção do Vietnã irá fazer sua estreia na Copa Feminina, conquistando a vaga em uma disputa emocionante, nos play-offs da Copa da Ásia Feminina da AFC contra Taipé Chinês, terminando 2 a 1.

As equipes estão no Grupo E da competição internacional, que também conta com as seleções de Holanda e Portugal. O confronto entre EUA e Vietnã será inesquecível, já que as duas equipes irão se enfrentar pela primeira vez na história do futebol feminino.

A seleção Americana conta com a craque Alex Morgan (San Diego Wave FC) que tem um talento impecável e que faz a diferença junto com suas companheiras. Pelo lado Asiático, Huynh Nhu (Lank Vilaverdense-POR), é muito habilidosa e foi a primeira jogadora vietnamita a assinar com um clube profissional da Europa.

Prováveis escalações

Estados Unidos

Alyssa Naeher; Emily Fox, Alana Cook, Naomi Girma e Crystall Dunn; Lindsey Horan, Julie Ertz e Rose Lavelle; Sophia Smith, Alex Morgan e Trinity Rodman.

Técnico: Vlatko Andonovski.

Vietnã

Thanh; Kieu, Thao, Anh e Thu; Trang, Dung e Van; Thuy, Nhu e Thao.

Técnico: Mai Duc Chung.