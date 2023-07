Atlético-GO marca no fim e evita derrota para o Mirassol

Na noite desta quarta-feira (19), Atletico-GO e Mirassol empataram por 2 a 2, em jogo da 18ª rodada da Série B, no Accioly. Gabriel e Negueba anotaram para o Leão. Rhaldney e Shaylon marcaram para o Dragão.

Mirassol pressiona e marca

O jogo começou com o Mirassol sendo mais eficiente, astuto e certeiro. Logo aos sete, o Leão abriu o placar com um lindo gol de Gabriel, que mandou para o fundo das redes. Na sequência, o Dragão respondeu com Luiz Fernando, que chutou em cima de Alex Muralha após cruzamento. Com vantagem, o Mirassol apostou uma postura mais defensiva, atacando nos espaços quando tinha bola no pé. Sem mudanças, a partida se encaminhou para o intervalo sem muita produção ou perigo.

Tudo igual no final

A partida recomeçou um ar diferente, já o Dragão passou a se impor e partiu em busca do seu gol. Aos 8, Rhaldney apareceu dentro da área após cruzamento, girou e bateu sem chances para o goleiro, igualando o placar. Aos 15, Danielzinho deu passe na medida para Negueba, que pegou, dominou e marcou, ampliando o placar, para o Leão. Em desvantagem, o Dragão se lançou em busca de mais um empate, e em contra-ataque, Chico Kim carimbou a trave.

Aos 53, Airton cruzou rasteiro para trás, Shaylon bateu de primeira e deixou tudo igual, mais uma vez, decretando empate.

Classificação

Com o resultado, o Mirassol perdeu a chance de se aproximar do G-4, sendo assim o terceiro empate seguido do time comandado pelo técnico Mozart, que chega aos 28 pontos, na sexta colocação. Já o Atlético-GO chega aos 27 pontos e fica em nono lugar.

Próximos jogos

O Atletico-GO enfrenta o Guarani, no domingo (23), às 11h, no Estádio Brinco de Ouro. Um dia antes, no sábado (22), Mirassol enfrenta Tombense, às 15h30, no Estádio Campos Maia.