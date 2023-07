Suécia encara África do Sul, atual campeã africana, pelo grupo G da Copa do Mundo

Neste domingo (23) às 2h, Suécia e África do Sul se enfrentam no Wellington Regional Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia, pela abertura do grupo G da Copa do Mundo Feminina. O grupo também conta com Argentina e Itália, que se enfrentam na segunda-feira (24) às 3h.

O lado sueco

Com enorme tradição e um bom histórico em Copas, a Suécia chega com planos de brigar pelo título. A equipe nórdica já subiu ao pódio em 2015 e em 2019, com dois terceiros lugares conquistados.

Contudo, os resultados dos amistosos preparatórios não foram favoráveis às ambições suecas. Em sete jogos, elas venceram apenas dois, empatando três e perdendo outros dois.

O lado sul-africano

As atuais campeãs da Copa Africana de Nações chegam para a segunda participação em Copas despretensiosas.

A equipe vem de uma única vitória em quatro amistosos preparatórios, perdendo dois e empatando um, e busca conquistar na Oceania, seu primeiro ponto em copas.

Prováveis escalações

Suécia

Musovic; Bjorn, Sembrant, Eriksson e Andersson; Vinberg, Angeldahl e Olme; Jakobsson, Rolfo e Blomqvist.

Técnico: Peter Gerhardsson.

África do Sul

Dlamini; Magama, Mbane, Gamede e Dhlamini; Motlhalo, Biyana e Jane; Magaia, Cesane e Seoposenwe.

Técnica: Desiree Ellis.