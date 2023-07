Desentendimento tático e excesso de aceleração: Sampaoli lamenta empate do Flamengo contra América-MG

Nesta sábado (22), no Maracanã, o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli,, manifestou sua insatisfação após o empate em 1 a 1 contra o América-MG. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador argentino expressou seu descontentamento com o desempenho de sua equipe, apontando desentendimento tático e excesso de aceleração nas jogadas como fatores determinantes para o resultado negativo.

"Acho que o jogo foi bastante caótico, principalmente no segundo tempo. O time acelerou demais nas jogadas, não entendeu os tempos de ataque, mesmo contra um rival que marcava individualmente. Creio que nesse tipo de partida, não se sente cômodo", analisou Sampaoli.

O treinador voltou a enfatizar que o Flamengo pecou ao acelerar em excesso e não teve a paciência necessária para trabalhar a bola e encontrar espaços na defesa adversária. Segundo ele, a dificuldade foi coletiva e está relacionada à forma de condução do jogo.

"É quando a dificuldade é coletiva que devemos ver com a condução. Temos que ter paciência para trabalhar a bola em campo, trocar muitos passes no campo rival e saber atacar no momento certo. O rival percebeu essa forma de ataque contínuo e soube se posicionar para se defender. Sabia que em algum momento poderia ganhar. Acabamos empatando na última jogada, mas poderíamos ter perdido o jogo tranquilamente", explicou Sampaoli.

O técnico também ressaltou a importância de conscientizar a equipe sobre a necessidade de uma postura defensiva sólida e equilibrada, além de manter a posse de bola quando estiver no campo adversário.

"A característica do time é jogar e ficar mais tempo com a bola. Quando estivermos no campo rival, o time deve ficar entre 27 e 28 metros para não sofrer transições perigosas. Hoje, quando não prevaleceu o primeiro ataque, a equipe estava muito distante do setor defensivo. Tivemos algumas situações para ganhar o jogo, mas a realidade é que o time não compreendeu o jogo em sua totalidade", completou o treinador.

Foto: Marcela Cortes / Flamengo

Confira outros trechos da coletiva de Jorge Sampaoli



Semana livre antes do jogo

“Temos que analisar tudo. Mas quando temos uma semana cheia para treinar, aproveitamos o tempo para consolidar alguma carência do time. Hoje foi um jogo que mentalmente a acreditávamos que ganharíamos, mas com passar do tempo fomos neutralizados e também não aproveitou as chances claras que teve. Isso provocou ansiedade e desespero. Não sei se é por causa de uma semana longa de treinos ou é porque não chegamos mentalmente tão preparados para o jogo. A equipe não soube superar a marcação do adversário, e isso criou imprecisão.”

Pedro no banco de reservas

“O Pedro está bem. Foi uma opção minha. O time jogou com muita gente na frente. Coloquei os jogadores que entendi que estavam melhores para o jogo. Conto com ele para a sequência.”

Forma de jogar

“O time do América-MG é muito rápido, e o Flamengo estava muito longe. O time rival conseguiu encontrar espaços na transição. A equipe sofreu basicamente no segundo tempo, também pela necessidade de superação. Perdemos a forma. Virou um jogo extremamente qualitativo. Poderíamos ter ganhado, mas também perdido. O time tem que encontrar uma forma de jogar. Não pode acelerar o tempo todo. Porque senão vamos jogar um jogo de ida e volta. E o América-MG estava mais preparado para isso.”

Problemas na saída de bola

“Estamos tendo alguns inconvenientes. Em alguns momentos a equipe sai bem, mas em alguns momentos a equipe não está entendendo a melhor maneira de sair jogando. Normalmente os rivais pressionam mais a saída de bola e criam dificuldades. O campo do Maracanã também não ajuda muito para jogar. Mas temos que seguir tentando para que o time tenha controle do jogo.”