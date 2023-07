Em busca do penta, Estados Unidos vence Vietnã e estreia bem na Copa do Mundo

Na noite desta sexta-feira (21), os Estados Unidos golearam a seleção do Vietnã na primeira rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com dois gols de Sophia Smith e um de Horan, as americanas largaram bem na Nova Zelândia em busca do penta mundial.

Primeiro tempo:

Foto: Divulgação/FIFA

Dominante durante toda a primeira etapa, os Estados Unidos não tomaram conhecimento das rivais nos minutos iniciais. A seleção estadunidense abriu o placar cedo, aos 13 minutos, mas havia tido outras boas oportunidades antes, com Morgan e Horan.

Após boa jogada, Horan encontrou Morgan no meio, que fez pivô espetacular e deu passe de letra, encontrando Sophia Smith na cara do gol, que com muita categoria tirou o zero do placar. Este foi o primeiro gol da jogadora em Copas.

Em seguida, os EUA continuaram mandando no jogo e chegando perto do gol. A goleira Kim Thanh parou Savannah DeMelo. No fim da etapa inical, Rodman foi derrubada na área, e a árbitra, na cabine do VAR, deu pênalti. Aos 41 minutos, Morgan foi para a cobrança e parou na goleira, que defendeu. No entanto, nos acréscimos, Smith marcou mais uma vez após bater de primeira em sobra da camisa 14 vietnamita. A auxiliar chegou a anular o gol no campo, mas o lance foi revisado e validado no VAR, fechando os primeiros 45 minutos em 2 a 0 para as americanas.

Segundo tempo

Foto: Divulgação/USA

As americanas voltaram a milhão para a etapa final. Com menos de um minuto de jogo, Ertz lançou do campo de defesa e encontrou Morgan, que desviou para Smith. Na cara do gol, a estreante em mundiais finalizou para fora.

Em seguida, logo aos três minutos, DeMelo cobrou falta na área, e Ertz quase marcou de cabeça. Um minuto depois, Horan quase marcou um golaço após boa tabela americana. Morgan, Emily Fox e Rapinoe também desperdiçaram oportunidades de ampliar a vantagem.

Aos 31 minutos, no entanto, a bola entrou e os EUA ampliaram a goleada com a capitã Horan. A camisa 10 marcou após Ertz lançar para Sophia Smith. A jogadora driblou a marcação e encontrou Horan livre na área para marcar.

Após marcar o terceiro, as estado-unidenses tiveram nova oportunidade com Lavelle, que acertou o travessão. Em seguida, a camisa 16, de cabeça, quase marcou o quarto gol, fechando a vitória dos Estados Unidos por 3 a 0 e trazendo os primeiros três pontos para as tetracampeãs mundiais.

Situação na tabela

Foto: Divulgação/USA

Com a goleada desta noite, as estado-unidenses lideram o Grupo E da Copa do Mundo com três pontos, enquanto o Vietnã ocupa a lanterna, sem nenhum ponto conquistado. Hoalnda e Portugal, que também fazem parte do Grupo E, ainda não entraram em campo. As seleções se enfrentam neste domingo, fechando a primeira rodada do Mundial.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo neste meio de semana, pela 2ª rodada do Mundial. Os Estados Unidos enfrentam, nesta quarta-feira (26), às 22h, a seleção da Holanda. Por sua vez, o Vietnã volta a campo horas depois, na madrugada da quinta-feira (27), às 04h30, contra Portugal. As seleções fecham sua participação na fase de grupos na terça-feira (01), onde as americanas enfrentam as portuguesas, enquanto as vietnamitas duelam com as holandesas.