Japão se impõe diante da Zâmbia e estreia com goleada na Copa do Mundo Feminina

Em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Mundo feminina 2023, o Japão fez valer o favoritismo, não deu a menor chance para a Zâmbia e venceu por 5 a 0, com domínio a absoluto do início do primeiro tempo ao fim da etapa complementar. Hinata Miyazawa, Mina Tanaka, Jun Endo e Riko Ueki marcaram os gols do time japonês.

Agora, a equipe tem três pontos - empatado com a Espanha, que derrotou a Costa Rica por 3 a 0 - no grupo e já pode conquistar a vaga para a próxima fase do Mundial na segunda rodada, em caso de combinações de resultados.

Etapa inicial

O time japonês dominou todo o primeiro tempo, tendo quase 70% de posse de bola e partindo para o setor ofensivo durante os 45 minutos, onde chegou a abrir o placar aos 21 minutos, mas após revisão do VAR, o lance foi impugnado.

As japonesas abriram o marcar apenas no fim da etapa inicial, com Hinata Miyazawa, depois da assistência da Aoba Fujino. No geral, os números do primeiro tempo traduziram um sonoro domínio do Japão, que finalizou 12 vezes nesse período e não foi incomodado pela Zambia, que não chegou a chutar.

Últimos 45 minutos

O Japão seguiu com o mesmo ritmo no segundo tempo, mas conseguiu ser mais eficiente, marcando mais gols e goleando as africanas.

Aos 50', o Japão teve outro gol anulado, após MIna Tanaka marcar e o bandeira marcar lance irregular. Aos 56', Jun Endo achou passe para Mina Tanaka, que marcou mais um e deu vantagem ao Japão.

A equipe seguiu no ataque e aos 62', Hinata Miyazawa marcou o segundo dela no jogo e o terceiro do time japonês, após passe da Mina Tanaka. No fim, aos 71, Jun Endo recebeu passe da Yui Hasegawa e decretou goleada do time asiático. Já nos acréscimos, Riko Ueki precisou cobrar o pênalti duas vezes para marcar o quinto gol do Japão.

Próximos jogos

O Japão volta a jogar na próxima quarta-feira (26), às 2h, contra a Costa Rica. Em caso de triunfo, o Japão garante vaga na próxima fase do torneio. A Zambia joga no mesmo dia, às 4h30, contra a poderosa seleção da Espanha, uma das favoritas ao título.