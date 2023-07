Técnica da China, Qingxia Shui diz sentir orgulho de suas comandadas: "Estratégia foi boa e vamos melhorar"

A China encontrou dificuldades no jogo contra a Dinamarca e perdeu em sua estreia na Copa do Mundo Feminina. Foi um jogo de muito estudo entre as duas equipes. Ambas mostraram amplo conhecimento de seu adversário. Mas, o resultado foi o esperado, vitória dinamarquesa por míseros 1 a 0, placar mínimo. O gol da seleção europeia veio dos pés de Amalie Vangsgaard.

Após a derrota na estreia a técnica da seleção chinesa, Qingxia Shui comentou mais sobre a partida. Falou muito sobre a luta de sua equipe para igualar o jogo com o que foi proposto em seus treinos com a equipe.

"Aprecio seus esforços, mas não atingimos nosso objetivo (de uma vitória), o que é uma pena. Percebemos que temos alguns problemas, mas, no geral a estratégia foi boa e vamos melhorar no futuro."

Na última sexta-feira (21), em coletiva anterior ao jogo, a Shui comentou sobre o como jogaria contra a Dinamarca. E o quanto estudado e difícil seria jogar já que ambas as equipes se conhecem bem.

"As equipes nórdicas são muito superiores em termos de fisicalidade e colisão. A seleção dinamarquesa fez grandes progressos nos últimos anos e algumas jogadoras que jogam na Premier League também fizeram grandes progressos. Mas para essas situações objetivas, não há necessidade de se preocupar muito. A seleção chinesa de futebol feminino também tem suas próprias características. Nossas duas equipes se conhecem melhor e seus dois lados são muito ameaçadores."

Shui se mostrava feliz antes do jogo por ter a equipe completa para um jogo difícil contra a forte seleção da Dinamarca e ressaltou que seria algo novo pra ela e para suas jogadoras quanto a maneira de jogar para conseguir a vitória.

"Esta é a primeira vez que participo da Copa do Mundo como treinador principal. Espero poder controlar meu humor enquanto estou animado. De um modo geral, sinto-me relativamente relaxada. Haverá muitas mudanças no jogo. A seleção chinesa de futebol feminino se preparou em termos de posição pessoal e alguns requisitos específicos. Espero que as jogadoras possam se adaptar bem. Também espero que as jogadoras estejam mais confiantes psicologicamente e possam atuar em um nível normal. É muito provável que Wang Shanshan seja colocado na posição de zagueiro central no jogo de amanhã. A equipe atualmente não tem lesões."

Sequência

A seleção Chinesa vai a campo na próxima sexta-feira(28), as 8h enfrentar a Seleção do Haiti. O jogo é válido pela 2ª rodada da Copa do mundo de futebol feminino no grupo D.