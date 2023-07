Vivendo grande fase, São Paulo vai a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá

Neste sábado (22), Cuiabá e São Paulo se enfrentam, às 18h30, na Arena Pantanal. A partida é válida pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O time da casa, também vive bom momento na temporada, não perde a três jogos e se vê cada vez mais próximo do G-4. O Dourado se encontra na décima terceira colocação com 19 pontos, 6 pontos do próprio São Paulo, equipe que abre a zona de classificação para a Libertadores e a 7 pontos do Z-4.

O Tricolor Paulista vive seu melhor momento na temporada e tem uma sequência de 6 jogos sem perder, sendo cinco vitórias e um empate. O São Paulo se encontra em quarto colocado na tabela com 25 pontos. Os visitantes buscam mais um resultado positivo para conseguir se manter no pelotão de frente do campeonato.

Para mudar o desempenho em casa

O Cuiabá conseguiu um importante resultado fora de casa na partida passada, bateu o Fortaleza pelo placar de 1 a 0 esta. Para partida tenta buscar outro bom resultado para mudar seu desempenho jogando em casa. A equipe tem apenas 28% de aproveitamento jogando na Arena Pantanal, sendo apenas uma vitória em sete jogos.

Com o técnico António Oliveira de fora, levou o terceiro cartão amarelo na última rodada, o seu auxiliar Bruno Lazaroni deve assumir a equipe. Outra suspenso é o meio campista Pablo Ceppelini. Quem deve assumir a titularidade é Denilson.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.

São Paulo com força máxima

Mesmo ainda vivo em três competições, o técnico Dorival Júnior disse em entrevista que não irá poupar e nem priorizar alguma competição. Para este jogo, o comandante conta com a volta do volante Pablo Maia, que ficou de fora dos últimos dois jogos, e do zagueiro Beraldo, que está voltando de lesão. Porém Dorival não conta nem com David, suspenso, e nem com Rafinha, jogador foi a Alemanha para um evento com o Bayern de Munique.

Provável escalação: Rafael, Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo Nunes de Sa