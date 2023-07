Pepa não esconde decepção após derrota do Cruzeiro contra Goiás: "Inadmissível"

O Cruzeiro deixou a Arena Independência neste domingo (23) com mais uma derrota no Brasileirão. A Raposa foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, fechando a 16ª rodada muito distante do G-4 na tabela do campeonato.

Mesmo com um domínio ofensivo durante toda a partida, a equipe não conseguiu traduzir os passes diversos e a posse de bola em lances de perigo, justamente pela falta de definição. Atuando com estratégia defensiva, o Goiás aproveitou um contra-ataque e construiu a vitória ainda no primeiro tempo.

Considerando apenas os jogos como mandante, esta foi a quinta derrota da equipe pois Fluminense, Cuiabá, Atlético, Fortaleza superaram os comandados de Pepa em Belo Horizonte. Em 27 pontos disputados, o clube conquistou apenas dez pontos.

Pela primeira vez desde a sua chegada ao comando técnico, o técnico português ouviu vaias e cobranças da torcida celeste. No apito final, a torcida gritou "time pipoqueiro" e fez algumas ameaças cobrando melhores resultados nas próximas partidas.

Em entrevista coletiva, o técnico Pepa concordou com as críticas e desabafou para os jornalistas, afirmando que o desempenho está muito distante do ideal traçado pelo técnico. O treinador assumiu total responsabilidade pelos erros, mas ressaltou também que os jogadores precisam achar alternativas durante as partidas.

Aspas de Pepa, técnico do Cruzeiro

“É inadmissível o que fizemos em casa. Com o apoio tremendo da nossa torcida, é arrepiante a forma como apoiam, mas nós temos que olhar para dentro e conseguir fazer muito mais."

"Continuamos com os mesmos problemas. Incapacidade, precipitação no último terço, estamos em uma fase em que parece que a bola queima. Estamos muito precipitados. Temos que criar muito mais. Temos que ter mais calma com a bola, melhor definição no último terço do campo."

“Mesmo em alguma precipitação, com algum déficit técnico possa acontecer algumas más decisões, precisamos ser mais fortes nos duelos, temos que ter mais presença na área e temos muito mais energia. Precipitamos muito com a bola e eu sou o primeiro responsável."

“Estamos sempre com os mesmos problemas contra equipes que se organizam mais baixos e temos que encontrar saídas. Mas do que as soluções que partem daqui, temos que ter tranquilidade com a bola”."