África do Sul faz história ao marcar, mas perde para a Suécia na estreia da Copa do Mundo feminina

Na madrugada deste domingo (23), Suécia e África do Sul estrearam pelo Grupo G da Copa do Mundo e protagonizaram um jogo histórico. Antes da partida, as sul-africanas só haviam feito um gol em toda a história das copas, mas marcou o segundo na derrota de virada por 2 a 1 para as suecas.

Com um elenco superior, a Suécia foi dominante na maior parte do jogo, mas foi a África do Sul quem abriu o placar. Magaia marcou o gol histórico e Rolfo empatou. Na reta final, Ilestedt virou. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Primeiro tempo sem gols

Aos 15, a Suécia saiu jogando errado no peito de Refiloe Jane. Ela percebeu a goleira adiantada e tentou por cobertura do meio de campo, mas a bola acabou saindo. Já aos 22, a resposta foi das suecas, que cruzaram da esquerda e Blackstenius tocou na bola, mas não conseguiu marcar. Aos 29', Jermaine Seoposenwe finalizou para boa defesa de Musovic.

A melhor chance do primeiro tempo aconteceu mesmo quase nos acréscimos. Aos 43', em um escanteio cobrado pela esquerda, Ilestedt subiu mais alto e cabeceou pras redes, mas a bola subiu um pouco e saiu. Ela tinha a direção do gol. No lance, Swart ficou caída e precisou receber atendimento, mas o primeiro tempo acabou mesmo sem gols.

África do Sul faz história ao abrir o placar, mas leva virada

Foto: FIFA

A Suécia dominou a maior parte das ações no primeiro tempo e tinha qualidade superior, mas pecava em alguns momentos e tinha poucas oportunidades. E foi em um desses que a África do Sul aproveitou pra fazer história!

Aos 47', Refiloe Jane recebeu no ataque e bateu cruzado na área, Musovic espalmou pro meio da área e Magaia pegou a sobra pra mandar pras redes: 1x0. Este foi o segundo gol da África do Sul na história das Copas do Mundo. A seleção africana nunca sequer tinha empatado uma partida na Copa do Mundo da modalidade e estava vencendo.

Até que a Suécia partiu pra cima e conseguiu o empate aos 66. Rolfo recebeu o cruzamento na área e tentou desviar, Ramalepe foi quem tocou contra o próprio gol e a bola morreu no fundo das redes: 1x1. A FIFA, no entanto, confirmou o gol para a atleta sueca.

Na reta final, as europeias ainda tentaram fazer pressão e deu certo. Aos 89, no 11º escanteio contra nenhum das africanas, as suecas chegaram à virada. Ilested subiu mais alto que todo mundo e mandou pras redes: 2x1. Apesar da derrota, a África do Sul ficou com a história de marcar o segundo gol em Copas do Mundo.

Agenda e classificação

Com o resultado, a Suécia somou três pontos e lidera o Grupo G, uma vez que Itália e Argentina ainda não entraram em campo. A África do Sul é a lanterna, sem pontos.

Na quinta-feira (27), a África do Sul joga contra a Argentina, às 21h, no Forsyth Barr Stadium. A Suécia só entra em campo no sábado (29), às 04h30, contra a Itália, no Wellington Regional Stadium.