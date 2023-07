Com poucas chances e polêmica de arbitragem, Holanda vence Portugal na estreia na Copa do Mundo Feminina

Jogando na madrugada do último domingo (23) a Holanda enfrentou Portugal pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina. Jogando no Forsyth Barr Stadium, as holandesas venceram por 1 a 0 com gol de Van der Gragt, em uma análise do VAR, que confirmou o gol após ele ser anulado no campo.

Os destaques da partida ficam, além do gol confirmado pelo VAR, para Beerensteyn, que criou muito perigo e para Inês Pereira, que evitou uma vitória por mais gols de diferença das holandesas, além das pouquíssimas chances criadas por Portugal, com apenas duas chances criadas, sendo um chute apenas no gol.

Vitória holandesa sem sustos!

Com 12 minutos Martens conseguiu um ótimo passe para Beerensteyn pela direita, que foi travada na finalização, mandando a bola por cima do gol.

E no lance seguinte, na batida de escanteio, Van der Gragt conseguiu o cabeceio mandando a bola no canto esquerdo para o fundo das redes, mas Roord estava impedida e perto da goleira. Em campo a bandeirinha ia anulado o gol, mas a árbitra foi chamada no VAR, revisou o lance e deu o gol, que abriu o placar da partida!

Com 23 minutos, no escanteio vindo da esquerda, Roord apareceu sozinha para conseguiu o cabeceio, mas mandando a bola por cima do gol. Aos 36 Martens arriscou o chute de fora da área, mas mandou a bola nas mãos de Inês Pereira. E no lance seguinte Brugts foi quem chutou de longe, mas mandando a bola por cima do gol.

Aos 44 minutos Beerensteyn, no bate rebate, ficou com a bola dentro da área, pela direita, e chutou rasteiro, mas pela esquerda do gol.

O segundo tempo começou como o primeiro: com pressão da Holanda, que ais seis minutos criou perigo, quando Beerensteyn recebeu o passe na área, levou pro meio e ajeitou para Van de Donk, que dominou e bateu alto, mas para uma ótima defesa da goleira.

Aos 15 Beerensteyn recebeu o lançamento na esquerda, levou para o meio e bateu forte, mas nas mãos de Inês Pereira. Com 29 minutos Ana Borges, pela direita, foi cruzar e mandou a bola por cima do gol, dando um susto na goleira Van Domselaar.

A goleira holandesa que pouco apareceu (Foto: Divulgação/Holanda)

Com 33 minutos Telma Encarnação recebeu o passe na direita, cortou para o meio e bateu forte, mas Van Domselaar finalmente apareceu no jogo e espalmou para longe. E aos 49 minutos Martens ficou com a bola na entrada da área e pegou de primeira no alto para mandar a bola pela direita do gol, mas para fora.

Próximos jogos

A Holanda agora volta a campo na quarta-feira (26), às 22h, quando enfrenta os Estados Unidos, na reedição da final da Copa de 2019 onde as americanas se sagraram campeãs. Portugal joga na quinta (27), às 4h30, quando joga contra o Vietnã.