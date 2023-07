França e Jamaica empatam em estreia na Copa

Na manhã deste domingo (23), França e Jamaica empataram sem gols na primeira rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A partida foi válida pelo Grupo F, onde a Seleção Brasileira marca presença.

França não consegue confirmar favoritismo:

Favorita, a França se aprentou de forma diferente do esperado em Sydney. A Jamaica, reforçada com jogadores muito experientes, se mostrou sólida defensivamente e apresentou um futebol reativo, que chegou a incomodar inclusive a defesa francesa. Khadija Shaw, atleta do Manchester City, teve a grande chance da primeira etapa, em cobrança de falta, aos 40 minutos.

As francesas abusaram de cruzamentos e tiveram boas oportunidades no final do primeiro tempo. Em cruzamento de Majri, que quase surprendeu a goleira, e em chute desviado de Diani, que passou perto da trave esquerda, a seleção europeia quase tirou o zero do placar.

Na segunda etapa, a França passou a adotar uma postura ainda mais ofensiva. Desde o princípio, as europeias tiveram o domínio do jogo e acuaram a Jamaica em seu campo de defesa.

As francesas apostaram nas bolas aéreas e quase chegaram ao gol aos 44 minutos, quando Diani desviou cruzamento de Becho e carimbou o travessão jamaicano. Antes do fim do jogo, a estrela Khadija Shaw cometeu falta dura em Renard, recebeu o segundo amarelo e acabou expulsa.

Situação na tabela:

Com o empate sem gols, ambas as equipes somam um ponto na tabela. O resultado abre espaço para a seleção brasileira assumir a ponta do Grupo. Para isso, basta vencer o Panamá na estreia das brasileiras na competição.

Próximos compromissos:

A seleção francesa volta a campo no próximo sábado (29), diante do Brasil, às 07h, em Birsbane, na Austrália. Enquanto isso, as jamaicanas medirão força diante da seleção do Panamá, também no próximo sábado (29), às 09h30, no HBF Park, em solo australiano.