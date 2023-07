Hervé Renard dispara após empate da França: "Conte conosco contra o Brasil e Panamá"

A França não estreou na Copa do Mundo feminina 2023 como gostaria. Ampla favorita contra a Jamaica na primeira partida, as Les Bleues não conseguiram marcar, mas mantiveram a porteira a zero contra as jamaicanas e o placar terminou sem gols.

Durante os 90 minutos, a Jamaica deu trabalho, principalmente com a estrela Khadija Shaw, e fez história ao conquistar seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo feminina. Do lado francês, Diani foi quem teve a melhor chance no jogo, colocando duas bolas seguidas no travessão e na trave nos minutos finais.

O técnico francês Hervé Renardfalou sobre a estreia, mas não jogou a toalha pela classificação e afirmou que a equipe estará pronta contra o Brasil e o Panamá, próximos adversários do grupo:

"Podemos começar uma competição timidamente e tudo pode correr bem depois. Não se preocupe, conte conosco para os jogos contra o Brasil e Panamá".

Hervé Renard fala sobre empate na estreia e afirma que futebol está mudando

Ao ser questionado se está preocupado com o restante da Copa do Mundo, uma vez que o ataque passou em branco, o técnico das Les Bleues foi enfático em afirmar que o futebol está evoluindo e é preciso aprender as lições rapidamente:

"Já iniciei uma competição que venci com dois empates na largada. Não vou lembrar da Copa do Mundo de 2022. Acima de tudo, não devemos aprender lições muito rapidamente. Muitas equipes que começam uma competição com força não terminam e outras começam devagar. O importante será estarmos sólidos como fomos, principalmente no segundo tempo e vamos buscar o que viemos. (...). A seleção da França estava acostumada a superar seus adversários na primeira partida, é um hábito que vai mudar porque o futebol está cada vez mais próximo. Mas temos de manter o rumo, tenho confiança nesta equipe."

Agenda e classificação

Com o empate, França e Jamaica somaram apenas um ponto no Grupo F da Copa do Mundo, mas ainda aguardam Brasil e Panamá estrearem para definir as posições.

A França volta a campo no sábado (29), às 07h, para enfrentar o Brasil na segunda rodada, enquanto a Jamaica encara o Panamá no mesmo dia, às 09h30.