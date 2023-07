Autora do gol, Stephanie van der Gragt descreve momento do gol: "Foi um pouco tenso"

Na madrugada deste domingo (23) às 04h30 (Horário de Brasília), a Holanda venceu Portugal por 1 a 0 pela estreia das duas seleções no grupo E da Copa do Mundo Feminina. A partida disputada no Dunedin Stadium, na Nova Zelândia, teve gol marcado pela zagueira Stefanie van der Gragt.

Stefanie recebeu o prêmio VISA Player of the Match (Melhor em Campo) e concedeu entrevista na zona mista. Na primeira pergunta, a defensora foi questionada sobre como se sentia após a partida e o gol marcado.

Muito orgulhosa. Estou orgulhosa da equipe, muito feliz com o gol, e o mais importante, feliz com os três pontos hoje.

Em seguida, a zagueira e futura gerente dirigente da equipe feminina do AZ Alkmoor, da Holanda, relatou como foi a sensação de marcar um gol e precisar esperar a confirmação do Árbitro de Vídeo.

O gol aconteceu um pouco cedo na partida, isso foi importante. Nós tivemos que esperar a confirmação do VAR, então este momento foi um pouco tenso. No final, o gol foi confirmado, o que era muito importante. Creio que este tenha sido o momento da partida.

Por fim, van der Gragt expôs os planos para depois da partida e já fala no confronto contra os Estados Unidos, na próxima quinta-feira (27).

Definitivamente vou ligar para minha família, e depois vou comemorar com minhas companheiras, é claro. Não por muito tempo, pois amanhã precisamos descansar e quinta-feira jogar contra os Estados Unidos.

A Holanda, com a vitória na estreia, empatou em pontos com os Estados Unidos, mas perde em saldo de gols, portanto, ocupa a segunda colocação do grupo E.