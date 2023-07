Goiás supera Cruzeiro no Independência e deixa Z-4 do Brasileirão

Em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, realizado no Estádio Independência neste domingo (23), o Cruzeiro foi derrotado pelo Goiás com placar de 1a 0.

Durante toda a partida, a equipe cruzeirense trocou diversos passes e teve a iniciativa ofensiva, mas não conseguiu exercer uma pressão forte devido à organização da equipe goiana. O Goiás fechou muito bem os espaços no campo defensivo, sofreu com poucas oportunidades e garantiu o gol da vitória com João Magno.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu com 22 pontos, ocupando a 11ª posição. Por outro lado, o Goiás foi a 15 pontos e deixou o Z-4 do Brasileirão.

Goiás aproveitou contra-ataque para abrir o placar

Durante o primeiro tempo, o Cruzeiro acumulou mais posse de bola e trocou muitos passes, mantendo a característica principal da equipe. No entanto, os comandados de Pepa não conseguiram traduzir as jogadas em chances reais de gol.

Do outro lado, o Goiás optou pelas linhas recuadas em bloco baixo para esperar as principais oportunidades surgirem em contra-ataque. Com a falta de finalizações cruzeirenses, o esmeraldino começou a chegar mais no campo ofensivo.

Aos 22', em contra-ataque de velocidade, Vinicius foi lançado e acionou João Magno, que cruzou achando Guilherme Marques. O meia finalizou por cima do gol em lance de perigo. Cinco minutos depois, o Goiás abriu o placar de modo oportuno.

Sander recebeu pelo lado esquerdo e cruzou com precisão na área para João Magno testar firme no canto e deixar o goleiro Rafael Cabral sem nenhuma chance de defesa. O VAR analisou o lance e validou o gol.

Antes do intervalo, o Cruzeiro teve a sua única chance de maior perigo no primeiro tempo. Aos 42', William cruzou na área, Gilberto não cabeceou e Filipe Machado chutou com o corpo desajeitado por cima.

Cruzeiro não conseguiu buscar o empate no segundo tempo

O panorama da partida manteve-se durante a etapa complementar, com o Cruzeiro deixando todos os seus jogadores no campo de ataque, na tentativa de encontrar espaços diante da "muralha" esmeraldina.

Aos 13', Gilberto dominou na intermediária e experimentou de longe, mas a bola passou ao lado do gol de Tadeu. Mesmo assim, a Raposa encontrou muitas dificuldades para finalizar e criar oportunidades mais claras.

Na sequência, em cobrança de escanteio, Mateus Vital aproveitou a sobra e chutou no canto uma bola que passou ao lado da trave do goleiro Tadeu.

O Cruzeiro seguiu tentando buscar o empate até o fim buscando o resultado, mas não conseguiu ameaçar o Goiás. A equipe deixou o campo sob vaias, gritos de "time pipoqueiro" e ameaças.

Sequência

Na próxima rodada do Brasileirão, o Cruzeiro enfrentará o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada (29/07, 18h30). Enquanto isso, o Goiás receberá o Grêmio, na Serrinha (31/07, 20h00).