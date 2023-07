Em reestreia de Coudet, Internacional vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino

Neste domingo (23), Bragantino e Internacional se enfrentam, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista. O jogo é válido pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Braga, vem de derrota, por 2 a 0, para o líder Botafogo na rodada passada. A equipe de Bragança Paulista quer reencontrar o caminho das vitórias para conseguir se manter na parte de cima da tabela. O Bragantino se encontra na sexta posição com 24 pontos

Já o Colorado, tem a estreia de seu novo técnico Eduardo Coudet. O comandante retorna ao time gaúcho depois de sua boa passagem em 2020, quando deixou o time, líder do campeonato, em rumo da Espanha onde foi dirigir o Celta de Vigo. O Internacional está em décimo primeiro lugar na tabela com 22 pontos.

Bragantino - Pedro Caixinha

O técnico português conta com novidades para a partida deste domingo. O goleiro Lucão havia sentido dores e ficou de fora nas últimas duas partidas voltou a treinar com o elenco e está a disposição da comissão técnica. Caxinha treinou o mesmo time que foi a campo contra o Botafogo, a única dúvida é quem vai assumir a vaga no ataque, Bruninho ou Sorriso.

Provável escalação: Cleiton; Andrés Hurtado, Natan, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Bruninho (Sorriso) e Eduardo Sasha

Internacional - Eduardo Coudet

Em sua reestreia como técnico do Internacional, o novo comandante promoveu três trocas no time. Entre as novas peças a nova contratação, o goleiro uruguaio Rochet deve ser titular no jogo de hoje. Além dele, Nico Hernández deve ser titular no lugar de Vitão, suspenso pelo terceiro amarelo, e Johnny volta depois de se recuperar de lesão também volta ao time titular.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Mercado, Nico Hernández e Renê; Johnny, Aránguiz, Alan Patrick e De Pena; Wanderson e Enner Valencia

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistente 1: Kleber Lúcio Gil

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha

VAR: Emerson de Almeida Ferreira