Artilheira Popp destaca força alemã diante de Marrocos: "Conseguimos impor o nosso jogo"

A Alemanha iníciou sua trajetória no Mundial com o pé direito! Jogando no Melbourne Rectangular Stadium, a Nationalelf goleou as Marrocos por 6 a 0. Popp, duas vezes, Bühl, Aït El Haj e Redouani, contra, e Schüller foram as responsáveis pelo maior placar da Copa do Mundo Feminina até aqui.

Comandada pela fantástica artilheira Popp, as almemãs tiveram início surpreendente com sonora goleada e domínio diante a frágil seleção marroquina. Em 2022, a atacante Popp marcou em todos os jogos e no Mundial de 2023 ela deu continuidade a esta série com seus dois gols.

Após a partida, a capitã alemã comentou sobre a vitória e sobre a imposição da Alemanha dentro de campo:

“Estamos muito felizes por termos conseguido jogar assim na estreia. É sempre difícil porque você realmente não sabe onde está ou como seu oponente vai jogar. Mas conseguimos impor o nosso jogo. Ter esse tipo de atmosfera em um estádio como este, é disso que se trata uma Copa do Mundo. Isso te empurra, os torcedores te carregam. É tão divertido jogar futebol assim”, disse Alexandra Popp, capitã da Alemanha.

Popp já soma cinco gols na Copa do Mundo Feminina da FIFA, todos eles contra seleções do continente africano: (Costa do Marfim em 2015, África do Sul e Nigéria em 2019 e Marrocos (2) em 2023).

As duas vezes campeãs haviam perdido apenas uma das 24 partidas anteriores da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina da FIFA, e a estreante Marrocos foi mais uma vitíma da máquina da craque Klara Buhl e companhia.

Com a vitória elástica, a Alemanha desponta na liderança do grupo H, cuja primeira rodada será finalizada com o duelo entre Colômbia e Coreia do Sul, na noite desta segunda-feira. Vale lembrar que desse grupo sai um potencial adversário do Brasil nas oitavas de final.

A Nationalelf volta a campo no próximo domingo (30). Lideradas por Popp, as alemãs enferntam a Colômbia, às 6h30 (de Brasília),no Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália.