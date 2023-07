Coudet lamenta empate sem gols com Bragantino: "A bola não quis entrar"

Na noite deste domingo (23), Bragantino e Internacional, no Nabi Abi Chedid, não saíram do zero e protagonizaram o quarto empate da décima sexta rodada do Brasileirão.

Após o apito final, Eduardo Coudet fez sua primeira coletiva de imprensa após voltar ao clube colorado e respondeu algumas perguntas dos jornalistas. O comandante começou fazendo um breve resumo de como enxergou a partida.

Vinha ocorrendo não ter tantas situações. Pudemos gerar chances para o atacante. A bola não quis entrar. É um rival muito intenso, o último que enfrentei no Brasileirão. Conheço muito bem. Tem uma boa saída, mas complicamos bastante. Continuaremos.

Em seguida, Chaco Coudet foi questionado sobre a preparação para a partida mesmo tendo um tempo tão curto de preparação.

Eles mostraram vontade. Senti que eles querem. Acho que melhorará a ideia. Não falo que melhorará o time com o que ocorria, mas a ideia. Precisamos trabalhar. Teremos mais tempo na próxima semana. Tentaremos seguir evoluindo.

Por fim, o treinador do Internacional afirmou que vai analisar o elenco de maneira mais profunda nos próximos dias para decidir se irá mexer na equipe.