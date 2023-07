Show das Guerreiras! Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta segunda-feira (24), a Seleção Brasileira feminina mostrou todo o seu poder de fogo ao vencer o Panamá por 4 a 0 na primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina. Sob a liderança espetacular da meio-campista Ary Borges, que marcou três gols e deu uma assistência para Bia Zaneratto, as brasileiras dominaram a partida de forma tranquila e construíram uma goleada importantíssima.

É O BRASA! QUE VITÓRIA! 🇧🇷



Grande atuação na estreia da @FIFAWWC! A palavra é orgulho! Avisa que são elas… Vamos juntas por mais! Começamos a nossa caminhada #PelaPrimeiraEstrela em grande estilo! 💛 pic.twitter.com/MbgNCKTNry — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 24, 2023

Show das Guerreiras Brasileiras

Ary Borges, a protagonista do espetáculo, abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, ao cabecear com precisão após um cruzamento perfeito de Debinha. O gol emocionou a camisa 17, que comemorou com lágrimas de alegria. Aos 38, Tamires protagonizou a jogada pelo lado esquerdo, cruzando novamente para Ary Borges, que cabeceou e parou na boa defesa da goleiro Bailey, mas no rebote, ela não desperdiçou e ampliou a vantagem brasileira.

O segundo tempo começou com a mesma intensidade ofensiva do Brasil, e logo aos três minutos, após nova linda jogada pela esquerda, Ary Borges domina o cruzamento, mas desta vez, ela dominou e tocou de calcanhar para Bia Zaneratto marcar o terceiro gol. A artilheira da partida, no entanto, não estava satisfeita e tratou de marcar o terceiro gol dela na partida aos 25 da segunda etapa, após um belo cruzamento de Geyse.

Com essa atuação histórica, Ary Borges entrou para um seleto grupo de jogadoras que marcaram três gols pelo Brasil em estreias de Copa do Mundo Feminina. Nomes como Pretinha, Sissi e Cristiane também alcançaram esse feito em edições anteriores do torneio.

Foto: Thais Magalhães / CBF

A Rainha fazendo história

A lendária jogadora Marta, que entrou no segundo tempo, fez história ao atuar em sua sexta Copa do Mundo, igualando-se a outras duas jogadoras que também participaram de seis Copas do Mundo: a nigeriana Onome Ebi e a canadense Christine Sinclair. As três ficam atrás apenas de Formiga, que jogou em sete Mundiais.

Marta também, é a maior artilheira das histórias das Copas com 17 gols, agora, ela pode aumentar ainda mais seu recorde nesta edição.

Como os times ficam?

Com a vitória, a seleção canarinho assumiu a liderança do Grupo F, sendo a única equipe da chave a conquistar três pontos na rodada de estreia. França e Jamaica empataram em 0 a 0, tornando o próximo duelo do Brasil contra as francesas ainda mais importante para consolidar sua posição na tabela e avançar para a próxima fase.

Próxima rodada

As Guerreiras Brasileiras enfrentarão a França, considerada outra potência do Grupo F, no sábado (29), às 7h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 9h30, o Panamá terá um confronto com a Jamaica, buscando se recuperar da derrota e buscar sua primeira vitória no torneio.