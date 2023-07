Em busca do título inédito, Marta faz história ao disputar seu último Mundial

A Rainha Marta fez história na vitória maiúscula da Seleção Brasileira sob o Panamá, por 4 a 0, na estreia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A camisa 10 começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 30 do segundo tempo, no lugar de Ary Borges, eleita craque da partida, para continuar escrevendo mais um capítulo de sua linda história no futebol.

Atuando em sua sexta Copa do Mundo Feminina, a brasileira igualou feito da nigeriana Onome Ebi e a canadense Christine Sinclair. As três ficam atrás apenas de Formiga, que jogou em sete Mundiais.

A história de Marta no Mundial Feminino começou há 20 anos, atrás, quando a rainha tinha apenas 17 anos e foi convocada para a Copa dos Estados Unidos, em 2003. Em solo americano, Marta marcou três gols pela amarelinha e já colocou seu nome na história.

Quatro anos depois, a lenda brasileira conquistou o vice-campeonato mundial, ao lado de Formiga e Cristiane. Na ocasião, a atleta marcou sete gols, terminando o torneio com a Chuteira de Ouro e a Bola de Ouro da competição.

Foto: DIvulgação/CBF

A rainha seguiu escrevendo páginas de história, até que, em 2019, assumiu o topo de outro recorde. Ao marcar contra a Itália, a brasileira chegou aos 17 gols em mundiais e se tornou a maior artilheira da história da Copa do Mundo masculina ou feminina, superando o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde desde 2014.

“Obviamente, estou absolutamente emocionada por manter esse recorde, isso é para toda a nação brasileira. Não representa apenas a Marta, mas todos nós. Estou muito honrada por ter essa marca”, disse ela.

Em sua última Copa, Marta busca título inédito para o Brasil

Aos 37 anos, Marta disputa sua última Copa do Mundo e vai em busca da primeira estrela brasileira em mundiais. Eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo, a rainha comentou sobre a emoção de disputar sua última Copa e sobre a estreia brasileira na Austrália:

“O jogo inteiro mostrou isso [espírito de coletividade]. Depois que fizemos o quarto gol, o Brasil seguiu tentando marcar mais. As meninas que entraram, obviamente, estavam com vontade de deixar o delas, porque o jogo nos proporcionou esta situação. O que criamos hoje foi justamente um trabalho coletivo que estamos fazendo há bastante tempo. Esporo que a gente continue assim por toda a Copa para conquistar o título tão sonhado”.

Com Marta à disposição, o Brasil volta a campo no próximo sábado (29), às 07h, diante da França, pela segunda rodada da Copa do Mundo, tendo a oportunidade de garantir sua vaga no mata-mata em caso de vitória.