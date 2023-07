Ary Borges se torna atleta brasileira mais nova a marcar hat-trick em estreia na história das Copas

A Seleção Brasileira estreou com direito a goleada na Copa do Mundo. Goleada esta que teve nome e sobrenome: Ary Borges. A estreante em mundiais brilhou participando de todos os gols brasileiros na goleada dainte do Panamá, por 4 a 0. Com três gols marcados e uma assistência, a camisa 17 foi o grande destaque da partida e entrou para um seleto grupo a marcar três gols pelo Brasil em estreias de Copa do Mundo Feminina. Antes dela, apenas Pretinha (em 1999, contra o México), Sissi (também em 1999, contra o México) e Cristiane (em 2019, contra a Jamaica) fizeram o "hat-trick" no primeiro jogo de um Mundial. Ary foi a mais jovem a conseguir o feito com 23 anos e 208 dias. Uma estreia para entrar para a história.

Com o hat-trick, Ary assumiu a artilharia do mundial, seguida por três jogadoras: Popp, da Alemanha, Smith, dos Estados Unidos e Miyazawa, do Japão. Todas elas marcaram duas vezes no torneio. Apenas duas brasileiras venceram a Chuteira de Outo na história dos Mundiais. São elas as jogadoras Sissi, em 1999, e Marta, em 2007. Ambas com sete gols marcados.

O primeiro tento da jogadora veio aos 18 minutos da primeira etapa, aproveitando cruzamento de Debinha e acertando cabeçada certeira. Na comemoração, Ary e Kerolin homenagearam a rainha Marta com direito a dancinha.

Ainda no primeiro tempo, a camisa 17 acertou nova cabeçada depois de cruzamento de Tamires, mas só comemorou ao aproveitar rebote da goleira panamenha dentro da pequena área, ampliando a vantagem brasileira.

No entanto, a partida reservava mais para Ary Borges. Na etapa complementar, a jogadora cedeu linda assistência de calcanhar para Bia Zaneratto marcar e, aos 24 minutos, marcou seu terceiro gol na partida após finalizar de cabeça por baixo das pernas de Bailey.

Ary ainda encerrou sua participação na partida cinco minutos mais tarde, abrindo espaço para a entrada de Marta, que também faz história ao disputar sua última Copa.

"Nem nos meus melhores sonhos (imaginava essa estreia). Foi um dia muito especial, um misto de emoções. Fiquei feliz, ansiosa, chorei, enfim, fiquei pensando o que poderia fazer na partida. Nunca imaginei que seria da forma que foi. Estou muito feliz pelos três gols, mas muito mais pela grande partida que o time fez. O mais importante era sair com os três pontos".

"É uma honra participar desse seleto grupo de grandes jogadoras da história da seleção brasileira (que fizeram três gols num mesmo jogo). Tenho a chance de jogar com a maior de todas, a Marta. Ela representa muito bem o sonho de cada uma que está aqui. Ela é um exemplo para nós, o quanto a admiramos, vê-la em campo. Mais um dia especial, algo para contar para a minha família pelo resto da minha vida", disse Ary após a partida.

Atleta-símbolo do trabalho de Pia Sundhage na seleção, Ary Borges e as meninas do Brasil voltam a campo no próximo sábado (29), às 7h, podendo garantir a classificação brasileira para o mata-mata da competição.