Brasil iguala sua terceira maior vitória na história das Copas

O Brasil venceu e convenceu em sua estreia na Copa do Mundo de 2023! Com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto, a seleção comandada por Pia Sundhage goleou o Panamá por 4 a 0 e fez história ao igualar a terceira maior vitória brasileira na história dos mundiais.

A maior vitória do Brasil na Copa Feminina foi em 1999, quando goleou o México por 7 a 1 na estreia. Na ocasião, Pretinha e Sissi também marcaram três vezes cada, assim como Ary. Naquela edição, o Brasil ficou em terceiro lugar, obtendo sua segunda melhor campanha na história.

Outra grande vitória brasileira veio em 2007, quando a seleção liderada pelo trio Marta, Formiga e Cristiane goleou a Nova Zelândia por 5 a 0. Na ocasião, as brasileiras terminaram o torneio com o vice-campeonato e a rainha foi eleita a craque da competição e artilheira do mundial, com sete gols marcados, assim como Sissi em 1999.

Confira as 10 maiores vitórias do Brasil na Copa Feminina

Brasil 7 x 1 México (1999)

Brasil 5 x 0 Nova Zelândia (2007)

Brasil 4 x 0 Panamá (2023)

Brasil 4 x 0 EUA (2007)

Brasil 4 x 0 China (2007)

Brasil 4 x 1 Noruega (2003)

Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (2003)

Brasil 3 x 0 Noruega (2011)

Brasil 3 x 0 Guiné Equatorial (2011)

Brasil 3 x 0 Jamaica (2019)

O Brasil volta a campo no próximo sábado (29), às 07h, diante da França, podendo assegurar sua vaga no mata-mata da competição. As brasileiras foram à Oceania em busca de fazer história trazendo a primeira estrela para a amarelinha.