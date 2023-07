Ary Borges recebe prêmio de craque do jogo das mãos da Rainha Marta

Ary Borges foi o nome da goleada brasileira diante do Panamá. Com três gols marcados, a camisa 17 fez história ao se tornar a jogadora mais nova da história da seleção a marcar um hat-trick em uma estreia de Copa.

Eleita craque da partida, Ary recebeu o prêmio da FIFA pela sua atuação. O troféu, no entanto, foi entregue pela rainha Marta, ídola de Ary que fez história ao entrar em campo por sua sexta Copa do Mundo substituindo justamente a camisa 17, aos 28 minutos da segunda etapa.

Após a partida, Marta elogiou Ary Borges e se mostrou emocionada com a conquista da companheira:

"Óbvio que fazer três gols em uma estreia não é tão fácil assim. A Ary Borges dói abençoada. Fez três gols e deu uma assistência, então foram quase quatro gols. Ela foi muito feliz. Fiquei honrada de entrar no lugar dela", disse a Rainha após o trifnfo.

A artilheira retribuiu os elogios e exaltou a importância da companheira para a história do futebol brasileiro:

"É um exemplo para nós. Admiramos muito ela e poder sair hoje para entrada dela foi muito especial. É mais uma vitória que vou poder contar para o resto da minha vida", completou Ary.

Com o hat-trick, Ary assumiu a artilharia do mundial, seguida por três jogadoras: Popp, da Alemanha, Smith, dos Estados Unidos e Miyazawa, do Japão. Todas elas marcaram duas vezes no torneio. Apenas duas brasileiras venceram a Chuteira de Outo na história dos Mundiais. São elas as jogadoras Sissi, em 1999, e Marta, em 2007. Ambas com sete gols marcados.