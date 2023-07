Fora de casa, Sport bate o Sampaio Corrêa e se mantém no G-4

Na noite deste domingo (23), Sampaio Corrêa e Sport se enfrentaram no Castelão de São Luís, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha levou a melhor, e garantiu sua permanência no G-4 ao fim do primeiro turno.

A partida também ficou marcada por protestos de torcedores do Tubarão, que resultaram em confronto com policiais militares.

Tubarão pressiona, mas o empate persiste

O Sport começou tomando a iniciativa e não demorou a transformar isso em gol. Com onze minutos de jogo, Labandeira cruzou rasteiro para Luciano Juba ajeitar para Felipinho, que dominou e fuzilou na saída de Luiz Daniel para abrir o placar.

A resposta do Tubarão foi à altura. Pimentinha fez boa jogada individual e rolou para Marcinho, que chutou e pegou na orelha da bola, mas Ytalo estava no lugar certo e completou para o gol, deixando tudo igual.

Aos 33, após desvio em cobrança de escanteio, novamente Ytalo girou e finalizou. O goleiro Renan salvou, desviando a bola que ainda tocou na trave antes de sair. O arqueiro do Sport ainda fez mais uma importante defesa, em cabeçada de Robinho.

O veterano decide

No primeiro lance de perigo na etapa final, os visitantes decidiram o jogo. Edinho pressionou a defesa e ganhou, Alan Ruiz ficou com a sobra e devolveu para o atacante, que cruzou. A zaga falhou em afastar, e Vagner Love empurrou para as redes, dando a vantagem ao Rubro-Negro.

Pouco depois, o Tricolor de Aço quase igualou novamente. Marcinho cobrou escanteio e Gabriel Furtado cabeceou, mas carimbou o travessão. Os donos da casa seguiram pressionando, e em nova arrancada, Pimentinha cruzou para Alyson, que ajeitou para Henrique cabecear para fora.

Já aos 34, Marcinho cobrou escanteio e novamente Gabriel Furtado cabeceou com perigo, mas não conseguiu ir às redes. Assim, o Leão voltou a vencer após quatro jogos, e termina o primeiro turno em uma posição confortável.

Apesar do bom jogo, o destaque negativo ficou para depois do apito final. Torcedores do Sampaio Corrêa protestaram de forma incisiva contra os jogadores na saída do campo, o que culminou em confronto físico com policiais militares que faziam a segurança das arquibancadas.

Classificação e próximos jogos

Com o triunfo, o Leão da Ilha chegou a 35 pontos, empatado com o vice líder Vila Nova e um ponto atrás do líder, Novorizontino. O Sport volta a campo na sexta-feira (28), contra o CRB, na Ilha do Retiro. Já o Sampaio Corrêa ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos, a apenas dois da zona do rebaixamento.

O próximo compromisso do Tubarão será no sábado (29), contra o Atlético Goianiense, fora de casa.