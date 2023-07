Corinthians e São Paulo se enfrentam pela ida das semi finais da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (25), Corinthians e São Paulo se enfrentarão na Neo Química Arena, às 21h30, pela partida de ida das semi-finais da Copa do Brasil 2023. Os mandos de campo foram definidos através de um sorteio da CBF, em que o Timão teria o mando do primeiro duelo, e o tricolor paulista decidirá em sua casa diante de seu torcedor. A partida de volta será realizada no Estádio do Morumbi, às 19h30.

CORINTHIANS

Foto: Divulgação/Corinthians

O Timão de Vanderlei Luxemburgo, diferentemente do seu rival, não poupou nenhum jogador do seu plantel titular em sua última partida disputada contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, que acabou empatada e sem gols marcados por nenhuma das equipes. O alvinegro da capital paulista também vêm dando muita emoção em seus torcedores para chegar até a semi-final, a equipe se classificou tanto na terceira fase, quanto nas oitavas de final e também nas quartas, vencendo a disputa por pênaltis, que assim como as partidas, também foram tensas. Os adversários foram Remo, Atlético MG e América Mg respectivamente, com ambos os duelos sendo decididos na Neo Química Arena.

O Corinthians não vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro, em que atualmente se encontra na décima quinta colocação da competição, tendo somado 16 pontos até o momento, e estando a apenas duas posições da zona de rebaixamento, em que o Bahia possui 14.

Últimas 6 partidas : 4 Vitórias; 1 Derrotas e 1 Empate

SÃO PAULO

Foto: Divulgação/São Paulo

A equipe comandada pelo técnico Dorival Jr vêm fazendo a preparação para o clássico há algum tempo, tendo em vista que na ultima partida disputada pelo time, contra o Cuiabá fora de casa, em que a equipe foi derrotada pelo Dourado por 2 a 1, o comandante poupou algumas peças do time titular, e também visando o majestoso, o tricolor fretou um voo para que a volta a capital paulista fosse menos demorada e que fosse possível mais tempo para a preparação do Plantel.

O caminho da equipe são-paulina até a semi não foi nada fácil, tendo se classificado para a atual fase da competição dentro do Allianz Parque, casa de seu rival Palmeiras, saindo com uma histórica vitória por 2 a 1, e assim aumentando cada vez mais a confiança e repertório para ir em busca da primeira conquista da competição.

Últimas 6 Partidas : 4 Vitórias; 1 Derrotas e 1 Empate

Histórico Curto

Apenas uma vez em toda a história da Copa do Brasil houve um majestoso em alguma das fases, a última e única vez em que as equipes paulistas se enfrentaram foi no ano de 2002, em que os alvinegros saíram classificados do confronto e se sagraram campeões da edição.

Premiação Recheada

Um dos fatores que torna o clássico ainda mais disputado e1 a premiação para uma vaga para a final, a equipe que se consagrar irá faturar ao menos 30 milhões de reais, tendo em vista que a CBF paga este valor para o vice-campeão do torneio, e este bolada pode se tornar ainda maior em caso de título, em que o campeão arrecada nada mais que 70 milhões de reais, dinheiro esse que seria de extrema importância para qualquer uma das equipes, que não vivem boa fase financeira e precisam fazer dinheiro em caixa para cumprir com dívidas e metas financeiras.

Prováveis Escalações

Timão: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Giuliano (Matías Rojas) e Bidu; Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto

Tricolor Paulista: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Transmissão

SporTV, Premiere e Prime Vídeo (Streaming)