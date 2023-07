Lucão valoriza estreia com a camisa do Oeste: "Sensação é de que tirei um peso das minhas costas"

O zagueiro Lucas Almeida, mais conhecido como “Lucão”, fez seu primeiro jogo com a camisa do Oeste no empate por 2 a 2 contra o Juventus, em partida válida pela quarta Rodada da Copa Paulista. O jogador falou sobre a sensação de poder estrear pelo clube de Barueri.

“Foi importante estrear com uma camisa tão pesada como é a do Oeste, a sensação é de que tirei um peso das minhas costas. Sinto que tive bons momentos durante a partida. É um bom início e espero poder dar sequência para buscarmos os triunfos necessários para cumprirmos nosso primeiro objetivo que é a classificação”, contou.

O zagueiro soma nove partidas em 2023, sendo oito delas pelo São Caetano na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista no primeiro semestre deste ano. Na carreira, Lucão também acumula passagens por clubes como Cabofriense, Portuguesa Santista e o Vitória de Setúbal, em Portugal.

Com o resultado conquistado, o Rubrão ocupa a quarta colocação do Grupo 2, com quatro pontos em quatro jogos. Seis pontos atrás do líder Primavera. O time volta a entrar em campo no próximo sábado (29) para enfrentar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Lucão também comentou sobre a situação do time no campeonato.

“O empate dentro de casa não era o esperado para nossa equipe. Esperávamos e estávamos atrás da vitória dentro de casa. Mas também não podemos menosprezar o ponto que conquistamos saindo atrás do placar. Conseguimos um ponto que poderá nos ajudar bastante na nossa classificação. Temos confrontos diretos pela frente e vamos buscar ganhá-los para avançar”, finalizou.