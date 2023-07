Renato Augusto brilha com dois gols e Corinthians sai na frente contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (25), a Neo Química Arena foi palco de um confronto decisivo entre Corinthians e São Paulo, válido pelas semifinais da Copa do Brasil. Em uma partida tecnicamente abaixo do esperado, o destaque ficou por conta de Renato Augusto, o camisa 8 do Timão, que brilhou ao marcar dois gols fundamentais para a vitória por 2 a 1 sobre o Tricolor, que descontou com Luciano.

Primeiro tempo morno e emoção no segundo ato

Os torcedores que esperavam um primeiro tempo movimentado se decepcionaram. As equipes se estudaram bastante e, consequentemente, criaram poucas chances claras de gol. A melhor oportunidade surgiu aos 33 minutos, quando Renato Augusto arriscou um chute de fora da área, obrigando o goleiro Rafael a fazer uma boa defesa. O São Paulo também ameaçou, aos 43 minutos, com Pablo Maia, mas seu chute apenas raspou a trave de Cássio.

A emoção que faltou na etapa inicial veio logo no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Renato Augusto abriu o placar para o Corinthians. Após cruzamento desviado por Fagner, Maycon ajeitou para o camisa 8, que chutou colocado da entrada da área, no canto direito de Rafael: 1 a 0 para o Timão.

Foto: Divulgação / CBF

A resposta do São Paulo não demorou. Aos nove minutos, Luciano fez valer a "Lei do Ex" e empatou o jogo. Com erro na marcação de Gil, Juan avançou e tocou para o camisa 10, que finalizou da entrada da área. A bola bateu na trave, voltou no pé de Cássio e morreu nas redes: 1 a 1.

O gol de Luciano acabou gerando uma confusão na comemoração. O camisa 10 foi comemorar perto da torcida rival, deu um chute na bandeira de escanteio (que tem o escudo do Corinthians) e gritou encarando os torcedores (lembrando que no estádio esteve presente presente apenas torcedores alvinegros). No fim, discutiu com Renato Augusto e Vanderlei Luxemburgo e ainda levou cartão amarelo.

Foto: Divulgação / CBF

Aos 35 minutos da etapa final, Renato Augusto, novamente ele, tratou de colocar o Corinthians em vantagem mais uma vez. Em um belo lançamento de Murillo, o camisa 8 aproveitou o vacilo de Caio Paulista, que tentou cortar de cabeça, e fez o domínio dentro da área, finalizando com um chute forte: 2 a 1 para o Timão.

Foto: Divulgação / Corinthians

RECORDE DA FIEL!

O Corinthians recebeu seu maior público na Neo Química Arena, sem contar jogos da Copa do Mundo de 2014: foram 46.517 pagantes, para uma renda de R$ 2.690.717,50.

Como ficam?

O confronto de volta entre Corinthians e São Paulo está marcado para daqui a três semanas, no dia 16 de agosto, no Morumbi, às 19h30 (horário de Brasília). O Corinthians sai em vantagem, e joga pelo empate para se classificar à final da Copa do Brasil. Por outro lado, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal para garantir sua vaga diretamente. Qualquer vitória do Tricolor paulista por um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (29) para enfrentar o Vasco, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Já o São Paulo recebe o Bahia no domingo (30), às 11h, no Morumbi. Ambos os jogos são válidos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.