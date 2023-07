Renato Augusto comemora gols marcados diante do São Paulo: "Graças a Deus fui feliz"

O Corinthians venceu por 2 a 1 o São Paulo pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil com dois gols de Renato Augusto, confira oque o craque da camisa 8 alvinegro falou sobre esse momento.

Sobre o importante momento dos dois gols marcados, Renato foi o mais humilde possível ao comemorar os lances.

“Dificilmente faço (mais de um gol). Não sou um cara de fazer muitos gols, eu procuro dar volume ao time, fazer com que o time possa jogar no campo do adversário, só que às vezes você está no lugar certo. Graças a Deus fui feliz, é uma grande vitória, mas é como eu falei, não está nada decidido.”

Renato ressaltou que ainda tem jogo de volta a ser disputado para classificar ou não para a final da Copa do Brasil.

“Mas não estamos classificados. Temos mais um jogo, vamos comemorar hoje e a partir de amanhã já iremos pensar no nosso próximo objetivo do Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo que o futebol não te dá tempo para lamentar e nem para curtir as vitórias, então comemorar hoje e concentrar para o próximo jogo, amanhã.”

O camisa 8 ainda destacou o momento mágico que viveu ao lado da Fiel Torcida.

“Passei por muitas dificuldades na minha carreira toda, sempre consegui juntar forças, me reerguer e passar por cima de tudo. Vai ser assim até o final. Sempre falo que é um orgulho muito grande jogar aqui nessa Arena, é diferente, a atmosfera, parece que as coisas acontecem diferente, e eu quero aproveitar cada jogo aqui, porque realmente é uma coisa que me dá prazer. Hoje não foi diferente, foi um dia mágico, vou guardar com muito carinho na memória.”

Próximo jogo

O Corinthians agora volta a campo no próximo sábado (29), quando enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2023.