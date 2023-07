Luciano lamenta: "Foram dois erros. Clássico é detalhe"

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Corinthians nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os gols saíram dos pés de Renato Augusto para o time de Itaquera e para o time do morumbi, seu camisa 10 fez o gol que aliviou um pouco para a próxima partida da Copa do Brasil. Com o resultado, o São Paulo necessita vencer o jogo de volta por dois gols de vantagem para ir à final da Copa do Brasil. Se vencer por apenas um gol de vantagem, o duelo será resolvido nos pênaltis.

Para o autor do único gol do tricolor o comando do jogo foi de seu time e lamentou a derrota. "O time foi bem no jogo, comandamos o primeiro tempo todo. Sabíamos que se a gente vacilasse, o time deles também tem bastante qualidade. Foram dois erros. Clássico é detalhe. Pecamos e sofremos dois gols. Mas temos total confiança e podemos reverter esse placar no Morumbi"

Luciano ainda teve tempo para dar uma de suas opiniôes mais polêmicas comentando sobre a decisão do árbitro de dar um amarelo que o deixa suspenso para o jogo da volta. "O Wilton, eu estou dando parabéns aqui para ele. Ele falou o jogo todo que ia me dar cartão. Conseguiu. Aqui só tem torcida do Corinthians. Não pode comemorar gol. Futebol está acabando e perdendo a alegria. Parabéns ao Wilton"

Sequência

O clássico da rodada de volta da semi final da Copa do Brasil está marcado para o dia 16 de agosto (quarta-feira). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília) no estádio do Morumbi.

Antes da maior partida do tricolor paulista, o São Paulo voltará a campo no domingo, contra o Bahia, no domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A redonda vai rolar a partir das 11 horas (de Brasília), no gramado precioso, quase santo, do Morumbi.