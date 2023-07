São Paulo acerta com James Rodríguez por dois anos

O São Paulo apresentou uma proposta para a contratação do meia James Rodríguez, de 32 anos. Sem clube desde deixar o Olympiacos, da Grécia, o atleta aceitou o convite são-paulino para atuar no Brasil por duas temporadas e meia.

O colombiano recebeu oferta do Tricolor Paulista, que agradou o jogador e seu staff. O atleta também teve proposta da MLS em mãos. A proposta norte-americana, no entanto, tem valores menores do que a oferecida pelos cartolas são-paulinos.

Em conversas com o jogador desde o mês de maio, o São Paulo contou também com um grande aliado. Trata-se do capitão Rafinha, que atuou ao lado de James no Bayern de Munique, da Alemanha. O camisa 13 é amigo pessoal do colombiano e trabalhou nos bastidores para convencê-lo a atuar no Morumbi.

O São Paulo, no entanto, corre contra o tempo para fechar as documentações. O jogador precisa ser registrado até 8 de agosto para poder atuar no dia 16, contra o Corinthians, no Morumbi, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Em maio, o colombiano afirmou que sua prioridade era a Europa. No entanto, a proposta são-paulina agradou o camisa 10 da seleção colombiana.

"Vai aparecer algo bom. Na Europa, as coisas vão começar a se mexer em junho e julho, e vamos buscar quem queira um 10. Onde eu possa jogar, na Europa, a cada três dias, e se posso entregar, darei. Tenho talento, qualidade e sou uma pessoa que gosta de trabalhar, muito profissional. Sei que muitos duvidam, mas não me importa o que digam aí fora, sei o que sou e o que posso entregar", afirmou o jogador à Win Sports, da Colômbia.

Em seu último clube, Olympiacos, James disputou 23 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Antes disso, ele defendeu o Al-Rayann, do Catar.

O colombiano se revelou para o mundo na disputa da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde chegou as quartas de finais. Em cinco jogos disputado, o meia marcou seis tentos, sendo o artilheiro da competição, e deu duas assistências para gols. Além disso, James marcou o gol mais bonito do Mundial, contra o Uruguai, no Maracanã.